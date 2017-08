Universiade d’été 2017: place au résultat du plongeon à la plateforme de 10m synchro Hommes

Vers 16h, heure locale à Taipei, s’est tenue la finale du plongeon synchronisé plateforme de 10m pour le genre masculin. Cette 29è édition de l’Universiade a promis de grands évènements sportifs et les huit jours pour le plongeon s’expriment de jour en jour à travers des résultats.

Un coup d’œil sur les participants

Pour le plongeon à la plateforme de 10m synchro de la catégorie masculine, six équipes se sont disputées pour trois médailles : l’or, l’argent et le bronze. Ces pays participants sont : l’Arménie, La République populaire démocratique de Corée, la République de Corée, le Mexique, la Russie et l’Ukraine. Chaque équipe est, en effet, représentée par deux athlètes. De ce fait, les épreuves se sont montrées serrées et n’ont permis qu’aux meilleurs d’aboutir aux « best » places…

L’or revient à la Fédération de Russie

La première position couronnée par la médaille d’or revient à l’équipe russe avec un score de 411,99, représentée par Roman IZMAILOV et Nikita SHLEIKHER. Vient ensuite à la seconde place, l’équipe de la République Démocratique de Corée avec Myong Il HYON et Ju HYON RI sur un score de 410,70. Cette équipe s’est bien battue, mais malheureusement, les enchainements n’ont pas pu ébranler les russes. Il y a eu juste un écart de 1,29 entre les deux équipes.

Quant à la troisième place, c’est l’équipe de la République de Corée qui l’a gagnée sur un score de 391,26. Cette équipe est composée de Haram WOO et Yeongnam KIM. Il existe 20,73 points entre le score du premier rang et celui de ce troisième.

Pour le deuxième jour de la compétition du plongeon, le 21 août 2017, l’Universiade de Taipei mettra en scène le tremplin 1m Hommes et le 10m synchro pour les femmes. Soyez toujours plus près de nous et suivez la ligne …