Universiade d’hiver : une autre médaille d’or pour Dmitriy Reiherd

Reiherd a établi le meilleur résultat à la finale des bosses masculins à la station de ski de Shymbulak. Sergei Shimbuev de Russie, quant à lui, a reçu la médaille d’’argent.

Le skieur Kazakh a battu Sergei Shimbuev de la Russie 16-15 dans la grande finale. Reiherd a commencé la journée en arrivant troisième dans le tour de qualification avant de montrer sa vraie force. Il a d’abord battu le Français Clement Cabrol 20-5 en quart de finale avant que Evgenii Gedrovich ne devienne sa prochaine victime en demi-finale.

Reiherd a gagné avec un score de 16-9. Shimbuev a de nouveau été obligé de se contenter de la medaille d’argent comme la veille. Aussi, Pavel Kolmakov, du Kazakhstan, a de nouveau remporté la médaille de bronze, après avoir remporté la petite finale, pour s’assurer que les trois premiers restaient les mêmes.

Les athlètes Kazakhs ont dominé la phase de qualification

Les conditions météorologiques étaient désastreuses : l’air et la neige étaient au rendez-vous (-5 ° C et -3 ° C respectivement). Mais pour les athlètes, c’étaient d’une aide propice. Plus tard, le soleil a fondu la neige, donc la piste était beaucoup plus périlleuse. Par ailleurs, il est à noter que les épreuves n’étaient pas les mêmes que celles de la Coupe du monde, car les compétiteurs devaient passer deux tours de qualification et une finale.

L’équipe à domicile a dominé lors de la qualification. Dmitriy Reiherd, l’un des plus grands athlètes de bosses du monde, est arrivé en premier. Sergey Shimbuev de Russie l’a suivi de près et Pavel Kolmakov du Kazakhstan a terminé troisième.

12 athlètes ont participé à la finale dont les résultats étaient identiques à ceux du tour de qualification.