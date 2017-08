Victoire de la RPC à la plateforme de 10m synchro

Nous sommes déjà à la deuxième journée de compétition des disciplines aquatiques aujourd’hui 21 août 2017. Pourtant, lle pays hôte n’a guère brillé jusqu’ici en matière de plongeon, mais les cinq jours à venir peuvent encore révéler de belles surprises.

Les équipes participantes

Pour le plongeon à la plate-forme synchro Femmes, six équipes ont démontré leur performance ainsi que leur savoir faire pour n’obtenir que 3 places, pour 3 médailles.

Nous pouvons trouver, notamment, l’Australie, la République Démocratique de la Corée, l’Italie, le Japon, la Chine et la Fédération de Russie. Pour la 28ème édition des Universiades d’été à Gwangju, l’or a été remporté par les canadiennes. Cependant, ces dernières n’ont pas de délégation sur cette discipline lors de cet Universiade d’été à Taipei. Mais, nous allons toutefois voir les nouvelles stars à l’affiche.

Explosion de joie des RPC

Cette 29ème saison d’Universiade d’été en est à son deuxième jour de compétition pour le plongeon. La République Démocratique Populaire de Corée a cette fois-ci brillé malgré les offensives des australiennes. Elle a donc remporté la médaille d’or et ses représentantes, les sœurs Kuk-Hyang KIM et Un-Hyang Kim ont rempli la salle par des cris de joie pour leurs 303,54 points.

Quant à l’Australie, avec Kate Emily MEANEY et Mae Brittany O’Brien, elles ont récolté la médaille d’argent sur un score cumulé de 297,84. Large est la différence entre cette seconde place et celle de la troisième : elle fait 34,77points. La médaille de bronze revient donc à la Fédération de Russie, qui est représentée par Yulia TIKHOMIROVA et Yulia TIMOSHININA avec 263,07 de points.

A propos de la suite du programme des épreuves du plongeon, l’UTB recevra une partie des éliminations de la plateforme féminine dans la matinée, notamment, les préliminaires et les demi-finales ce Mardi 22 août 2017. Mais, principalement, c’est le tremplin 3m synchro mixte qui sera un évènement couronné de médailles pour cette date. Rendez-vous donc demain à 16 h de Taipei !