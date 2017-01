Grégory Gaultier et Camille Serme en finale du Tournoi des champions de New-York

L'Aixois de 34 ans, champion du monde 2015 et 3e mondial, l'a emporté au bout du suspense mercredi soir en s'imposant 3 à 2 contre Mohamed El Shorbagy, leader incontesté du squash mondial depuis plus d'un an. Gaultier, vainqueur du Tournoi des champions 2009, a signé une victoire magnifique au premier World Series 2017, l'équivalent pour le squash des tournois du Grand Chelem de tennis, en s'imposant sur le fil après avoir dominé puis semblé au bord de l'abandon.

En tête deux jeux à zéro, après deux premières manches très disputées (12-10, 11-9), le champion du monde 2015 a ensuite lâché les deux jeux suivants (9-11, 4-11) avant de retrouver un peu de force pour gagner le cinquième et dernier 11-7, en claudiquant. En finale jeudi soir dans le court de verre installé au coeur de la station de Grand Central, à Manhattan, Gaultier affrontera le champion du monde 2016 et N.2 mondial égyptien, Karim Abdel Gawad, victorieux 3-0 de l'Anglais James Willstrop (11-6, 11-8, 11-6).

Côté féminin, Camille Serme, 4e mondiale, a signé un autre exploit en sortant Nour El Sherbini, 3 jeux à 1 (11-7, 7-11, 11-6, 11-6), 24 heures après avoir éliminé la N.2 mondiale, une autre égyptienne, Nouran Gohar. La Cristolienne de 27 ans s'est ainsi qualifiée pour sa 3e finale d'un World Series, et elle espère poursuivre son 100% à ce niveau après le British Open 2015 et l'US Open 2016. En finale, elle affrontera l'Anglaise Laura Massaro, la 5e mondiale, victorieuse de sa compatriote Sarah-Jane Perry (N.11) 3 jeux à 0 (11-6, 11-6, 11-9).