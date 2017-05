Surf - La France championne du monde par équipes, Florès et Duru en demi-finales

Après cette qualification, "aucune équipe n'est en mesure d'atteindre le total de points de la France" qui "écrit l'histoire avec sa première médaille d'or dans la compétition", a indiqué dans un communiqué l'ISA (International Surfing Association), qui organise ces Mondiaux. Lundi, les Françaises avaient réalisé le doublé, Pauline Ado ayant été sacrée championne du monde juste devant Johanne Defay, deuxième de la finale.

Et c'est maintenant au tour de Florès et de Duru - tous deux membres du circuit professionnel (CT), l'élite du surf mondial - de tenter de décrocher une couronne mondiale chez les hommes. Les demi-finales et la finale auront lieu dimanche matin. Le Réunionnais Florès avait déjà été sacré en 2009, année où la France s'était classé deuxième des Mondiaux, son meilleur résultat jusqu'ici.

Une note de 9,33 sur 10 pour Florès

Alignés sur la même série avec un autre Français, Vincent Duvignac, Florès et Duru ont gagné leur ticket pour les demi-finales en arrivant premier et deuxième devant Duvignac (3e, 10,5 points). Avec une vague notée 9,33 sur 10, Florès a survolé le quart de finale et totalisé un score de 15,83 points sur ses deux meilleures vagues. Duru, originaire des Landes, a lui totalisé 11,10 points.

Le quatrième Français en lice chez les hommes, Dimitri Ouvré, a été comme Duvignac éliminé samedi en quarts. Il a échoué d'un cheveu (12,93 points) dans sa série dont sont sortis le Marocain Yassine Ramdani (12,96 points) et le Portugais Pedro Henrique (13,9 points). Ces Championnats du monde, qui se tiennent jusqu'à dimanche, sont les premiers depuis l'entrée du surf aux Jeux Olympiques, décidée en août 2016 et qui se fera aux JO de Tokyo en 2020.

Mais, bémol de taille, ils ont lieu sans les superstars de la discipline comme l'Américain Kelly Slater, l'Hawaïen John John Florence ou le Brésilien Gabriel Medina, pris par le circuit professionnel. L'équipe de France, qui surfe à domicile et espère faire de Biarritz une vitrine en vue de la candidature de Paris pour les Jeux de 2024, a elle, en revanche, joué le jeu en envoyant ses meilleurs représentants.

Tableau des demi-finales :

Première demi-finale :

Pedro Henrique (POR)

Jhony Corzo (MEX)

Jérémy Florès (FRA)

Vicente Romero (ESP)

Deuxième demi-finale :

Jonathan Gonzalez (ESP)

Yassine Ramdani (MAR)

Jordy Collins (USA)

Joan Duru (FRA)