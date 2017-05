A la Race, Nadal détrône Federer

Cela devait finir par arriver. Roger Federer, leader du classement mondial 2017 depuis son titre à Melbourne fin janvier, n'est plus aux commandes du classement ATP Race, celui qui ne prend en compte que les résultats acquis depuis le 1er janvier. Le Suisse possédait pourtant une marge confortable à la fin du premier trimestre, après avoir signé le doublé Indian Wells-Miami. Mais en se mettant en retrait de la république tennistique depuis un mois et demi, il a ouvert la porte à l'autre revenant, Rafael Nadal.

Relégué à 1810 points de son rival historique après sa défaite en finale à Miami, Nadal a compilé 2500 points en s'imposant coup sur coup à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid. C'est plus qu'il n'en fallait pour s'installer tout en haut de la hiérarchie 2017. Le Majorquin affiche à présent 4745 points au compteur, soit exactement 700 de plus que Federer. Et l'écart risque de se creuser de façon plus significative encore cette semaine avec le Masters 1000 de Rome.

Rafael Nadal a décroché à Madrid son 30e Masters 1000Getty Images

Djokovic passe le cap des 1000 points...

Derrière ce duo qui a dominé de la tête et des épaules cette première partie de saison, puisqu'il a trusté tous les principaux tournois (un Grand Chelem et quatre Masters 1000), le break est fait. Dominic Thiem, véritable stakhanoviste des courts puisqu'il a déjà joué 12 tournois en 2017 (à titre de comparaison, Nadal et Federer sont respectivement à sept et cinq), se hisse sur le podium provisoire après ses finales à Barcelone et Madrid. Il est le troisième à atteindre la barre des 2000 points, de peu (2095), mais Nadal et Federer ont déjà dépassé les 4000.

Enfin, le tandem qui domine le classement de référence depuis des mois et des mois continue de son côté de souffrir. Andy Murray, numéro un mondial, ne pointe toujours qu'au 11e rang après son élimination précoce à Madrid. Quant à Novak Djokovic, sa demi-finale castillane lui permet de se refaire un peu la cerise. Le voilà 16e. Mais il aura quand même dû attendre la mi-mai pour franchir le cap des 1000 points. Qui aurait imaginé cela au début de l'année ?