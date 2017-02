Avec Djokovic et Nadal, Acapulco a des allures de blockbuster

ATP ACAPULCO

Pays : Mexique

Dates : 27 février - 4 mars

Catégorie : ATP 500

Dotations : 1,49 M $

Tenant du titre : Dominic Thiem (Aut)

Rétro 2016

Dominic Thiem gardera toujours un souvenir spécial de ce tournoi d'Acapulco 2016. Le jeune Autrichien y avait décroché le premier titre de sa carrière en ATP 500 et son premier sur surface rapide. Vainqueur de Bernard Tomic en finale, il avait ainsi bouclé un ébouriffant mois de février, entamé avec un titre à Buenos Aires et une demi-finale à Rio. En quittant Acapulco, il avait atteint la 14e place mondiale. C'était alors le meilleur classement de sa carrière, mais son ascension n'était pas achevée...

Dominic Thiem vainqueur de l'ATP 500 d'Acapulco 2016AFP

Le plateau

Après 20 années sur terre battue, Acapulco a abandonné la brique pilée en 2014 pour passer sur dur. Un choix payant si l'on en croit la qualité sans cesse croissante du plateau du tournoi mexicain, devenu un des chouchous des joueurs. Cette année, cinq des onze premiers mondiaux ont rendez-vous à Acapulco. Déjà séduisant, le casting a encore gagné en qualité lorsque Novak Djokovic a fait une demande de wild-card en dernière minute. "C'est une nouvelle formidable pour nous, et nous sommes très heureux et honorés d'accueillir le numéro deux mondial chez nous à Acapulco", a relevé Raul Zurutuza, le directeur du tournoi.

Si Djokovic est la superbe cerise sur le gâteau, le gâteau en lui-même était déjà très présentable. Rafael Nadal, forfait à Rotterdam il y a deux semaines, jouera pour la première fois depuis l'Open d'Australie, où il avait atteint la finale. Djokovic-Nadal, voilà un sacré duo de méga-stars. Marin Cilic et Dominic Thiem sont deux autres membres du Top 10 présents dans un tableau qui bénéficie aussi de la présence de David Goffin (11e) ou encore de Nick Kyrgios et Juan Martin Del Potro. Bref, Acapulco a réussi le tour de force de constituer un pôle d'attraction aussi fort que Dubaï, avec qui il est en concurrence dans le calendrier. Seul regret, le forfait de dernière minute de Milos Raonic, numéro 4 mondial, touché aux ischio-jambiers.

Novak Djokovic à Melbourne en 2017.AFP

Le tableau

Pour sa rentrée (hors Coupe Davis), Novak Djokovic est gâté. Le Serbe aura un premier tour potentiellement compliqué à négocier face à Martin Klizan. Le gaucher slovaque est un modèle d'inconstance, mais dans un bon jour, il peut vraiment devenir pénible à manœuvrer. En Australie, il était passé tout près de la victoire d'entrée contre Stan Wawrinka.

S'il passe cet écueil, Djokovic pourrait affronter en huitièmes de finale un certain Juan Martin Del Potro. Chacun a encore mémoire la mémorable baston des Jeux de Rio l'été dernier entre les deux hommes. L'Argentin a entamé sa saison la semaine passée à Delray Beach, il est encore en période de rodage, mais il serait à coup sûr un gros client.

Le forfait de Raonic met Rafael Nadal dans la peau de la tête de série numéro 2 à Acapulco. Mais le Majorquin aura lui aussi une entame délicate à négocier, face à un des héros du dernier Open d'Australie, l'Allemand Mischa Zverev. Plusieurs affiches du premier tour sont d'ailleurs assez séduisantes, avec un Dominic Thiem vs Gilles Simon, un Cilic-Dolgopolov et un duel 100% américain entre John Isner, tête de série numéro 8, et Steve Johnson, 26e mondial.

Les quarts de finale théoriques (dans l'ordre du tableau)

Novak Djokovic (Ser/N.1) – Nick Kyrgios (Aus/N.6)

Dominic Thiem (Aut/N.4) – David Goffin (Bel/N.5)

Marin Cilic (Cro/N.3) – John Isner (EU/N.8)

Rafael Nadal (Esp/N.2) – Jack Sock (EU/N.7)

Trois stats à avoir en tête

1. C'est la toute première fois que Novak Djokovic prend part à un tournoi ATP en Amérique latine. La seule fois, jusqu'alors, où le Serbe a joué au Sud des Etats-Unis, c'était l'été dernier à Rio de Janeiro à l'occasion des Jeux Olympiques, mais dans les tournois "réguliers" du calendrier, Acapulco constituera pour lui une grande première.

4. Thomas Muster et David Ferrer sont les deux recordmen des victoires à Acapulco, avec quatre titres. L'Autrichien avait remporté les quatre premières éditions dans les années 1990. L'Espagnol, lui, s'est imposé trois fois de suite sur terre battue, de 2010 à 2012, puis sur dur en 2015.