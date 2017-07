ATP Atlanta : John Isner sort Gilles Müller et se qualifie pour la finale

L'Américain John Isner a dominé le duel des cogneurs contre le Luxembourgeois Gilles Müller, submergé 6-4, 6-2 en demi-finales du tournoi d'Atlanta samedi. Isner, 20e mondial, disputera dimanche à 32 ans sa septième finale à Atlanta, tournoi qu'il a remporté à trois reprises (2013, 2014, 2015). Il s'agira de sa deuxième finale en huit jours, puisqu'il a remporté dimanche dernier le tournoi sur gazon de Newport.

Le N.2 américain n'a eu besoin que d'une heure et quinze minutes de jeu pour stopper Müller, 22e à l'ATP après avoir atteint les quarts de finale à Wimbledon. Avec ses 15 aces, contre 8 à son adversaire, et son efficacité en retour de service, il a toujours fait la course en tête et rapidement breaké Müller, à chaque fois dès le troisième jeu des deux sets.

"Je me sens bien en ce moment, j'ai confiance en moi, ce qui est toujours le plus difficile à avoir en tennis", a expliqué Isner, qui vise un douzième titre.

"Je sais que si les échanges ne se déroulent pas comme je le veux, je peux trouver une solution et comme mes matches sont plutôt courts, je me sens bien physiquement", a ajouté l'Américain, qui a révélé après sa demi-finale avoir demandé en mariage sa compagne de longue date. Son prochain adversaire sera son compatriote Ryan Harrison (42e mondial) ou le Britannique Kyle Edmund (45e).