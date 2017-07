Isner rejoint Müller pour un duel de serveurs en demi-finales

En quarts de finale vendredi, Isner, vainqueur du tournoi sur gazon de Newport dimanche dernier, a battu le Slovaque Lukas Lacko (N.129) 7-5, 6-4. L'Américain, triple lauréat de l'épreuve, a distillé 13 aces en 73 minutes de jeu.

Plus tôt, Müller avait facilement dominé Tommy Paul, issu des qualifications (N.291) 6-3, 6-1. Le Luxembourgeois, quart de finaliste à Wimbledon après avoir battu notamment l'Espagnol Rafael Nadal, a réussi de son côté 16 aces en un peu plus d'une heure de jeu.

Isner et Müller se sont affrontés à cinq reprises et le N.2 américain mène au bilan de leurs confrontations trois victoires à deux. Les deux derniers quarts de finale opposeront vendredi l'Américain Jack Sock (N.19) au Britannique Kyle Edmund (N.45) et l'Américain Ryan Harrison (N.42) à son compatriote Christopher Eubanks (N.461).