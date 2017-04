Rafael Nadal qualifié pour les quarts de finale

Rafael Nadal n'a pas eu à forcer son talent pour se frayer un chemin jusqu'aux quarts de finale du tournoi de Barcelone. Après avoir facilement disposé du Brésilien Rogerio Dutra Silva pour son entrée en lice (6-1, 6-2), l'Espagnol, qui vise un dixième titre sur la terre battue catalane, a imposé sa loi au Sud-Africain Kevin Anderson jeudi, lors du 3e tour (6-3, 6-4). Il jouera sa place dans le dernier carré au Sud-Coréen Hyeon Chung, vainqueur de l'Allemand Alexander Zverev (6-1, 6-4).

Nadal a notamment fait parler sa régularité au service pour signer sa quatrième victoire en quatre matches face à Anderson. L'Espagnol n'a concédé que neuf points et aucune balle de break sur son engagement durant le match, et il lui a suffi de prendre une fois le service du Sud-Africain dans chaque set pour faire la différence et s'imposer en 1h33. Le Majorquin n'a jamais tremblé pour et reste en lice pour une nouvelle "Decima", après celle réalisée la semaine passée à Monte-Carlo.