Stan Wawrinka et Milos Raonic laissent Nishikori et Dimitrov filer en finale

Stan Wawrinka et Milos Raonic ont encore du travail : samedi à Brisbane, le Suisse et le Canadien se sont fait sortir en demi-finale de l'ATP 250 australien disputé sur dur en cédant aux coups de Kei Nishikori et Grigor Dimitrov.

Stan Wawrinka, n°4 mondial, s'est incliné 7-6 (7-3), 6-3 contre le Japonais qui le suit au classement de l'ATP.

Quant à Milos Raonic, n°3 mondial, il a subi une décote encore plus sévère puisqu'il a été battu par le Bulgare, 17e mondial, 7-6 (9-7), 6-2.