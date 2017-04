Lucas Pouille à un pas d'un deuxième titre

Lucas Pouille l'avait dit. Après sa demi-finale au Masters 1000 de Monte-Carlo la semaine dernière, il voulait prendre avec tout autant de sérieux le tournoi de Budapest. Même si le rendez-vous hongrois est bien plus modeste, estampillé ATP 250 et dépourvu de grosses têtes d'affiche, le Français avait à coeur de respecter son statut de tête de série numéro un. C'est ce qu'il fait, et avec la manière. Samedi, il a accédé à la finale en écartant assez tranquillement Paolo Lorenzi (6-2, 7-5).

C'est la deuxième fois en deux semaines que le Nordiste prend la mesure du vétéran italien (35 ans). Sur un score très approchant. A Monte-Carlo, il l'avait emporté 6-2, 6-4. Cette fois, il n'aura cédé qu'un jeu de plus avant de l'emporter en 1h14. Lucas Pouille a survolé le début de la rencontre avec un double break pour mener rapidement 5-1 avant de conclure sans sourciller. Le second set a en revanche été plus accroché, Lorenzi tenant son service jusqu'à 5-5.

Bedene en confiance

Après avoir laissé filer trois balles de break à 4-4, Lucas Pouille a fait la différence dans le 11 jeu. Il a ensuite parfaitement terminé le travail sur son service, remporté blanc. Du travail très propre de la part du Français. L'entrée en matière chaotique contre Jiri Vesely (deux balles de matches sauvées) semble bien oubliée. Pouille jouera sa deuxième finale de la saison après celle perdue à Marseille face à Jo-Wilfried Tsonga. Pouille compte un titre à son palmarès, à Metz, l'automne dernier.

Le dernier obstacle sur la route du trophée se nomme Aljaz Bedene. Agé de 27 ans, le Britannique disputera quant à lui sa deuxième finale sur le circuit et tentera de soulever son premier trophée. Le 68e joueur mondial s'est qualifié samedi pour la finale du tournoi ATP 250 de Budapest en battant le Serbe Laslo Djere (184e) en deux sets 6-2, 6-4. Vainqueur de deux challengers consécutifs avant d'atteindre la finale à Budapest où il est sorti des qualifications, Bedene a remporté 16 matches de rang et arrive en confiance.