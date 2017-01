ATP Chennai : Benoît Paire passe le premier tour sans encombre

Le Français, numéro 47 à l'ATP et tête de série numéro 5 du tournoi, s'est débarrassé du numéro 85 mondial en à peine plus d'une heure de jeu. Sur la surface dure du tournoi indien, Benoît Paire s'est qualifié en deux sets (6-3, 6-4) pour le second tour, lui qui sera opposé en huitièmes de finale à Yuki Bhambri, numéro 474 à l'ATP. Dans la journée, le tennisman indien a lui éliminé son compatriote Ramkumar Ramanathan (6-1, 6-1), lequel bénéficiait d'une wild card.