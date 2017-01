Novak Djokovic en demi-finale après sa victoire sur Radek Stepanek (6-3, 6-3)

Ce n'était pas du grand Djoko mais ça a suffi pour passer. Novak Djokovic a éliminé Radek Stepanek (6-3, 6-3), jeudi en quart de finale du tournoi de Doha. Le Serbe a eu besoin d'une heure et demie pour se débarrasser du Tchèque et obtenir son billet pour le dernier carré, où il retrouvera Fernando Verdasco. Plus tôt dans la journée, ce dernier avait dominé Ivo Karlovic (6-2, 7-5).

Plus d'infos à suivre...