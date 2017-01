Pour son premier match de la saison, Novak Djokovic se débarrasse de Jan-Lennard Struff (7-6, 6-3)

La mise en route a été longue à venir. Mais une fois lancée, la machine Djokovic n’a plus rien cédé. Pour son premier match de la saison, Novak Djokovic a disposé de Jan-Lennard Struff en 1h30 de jeu et deux petites manches (7-6, 6-3) après avoir été mené 4-0 dans la première. Sans être exceptionnel et parfois dépassé par le talent de son adversaire, le "Djoker" a su jouer avec ses armes et serrer le jeu dans les moments importants, notamment dans le tie-break du premier set.

Régulièrement efficace lors des moments décisifs, Djokovic a infligé un cinglant 7-1 à Struff dans ledit tie-break, avant de dominer nettement la seconde manche. En quelques 40 minutes, le Serbe a validé ce deuxième set sur le score de 6-3 pour remporter sa première victoire de l'année. Au prochain tour, l'ancien numéro un mondial défiera l'Argentin Horacio Zeballos (71e à l'ATP), vainqueur dans la journée de l'Allemand Florian Mayer (6-7 [3], 6-4, 7-6 [9]).