Dubaï : Federer débutera face à Paire et a rendez-vous avec Murray

Dubaï sera la semaine prochaine le théâtre de retours multiples. Trois semaines après son triomphe à Melbourne, Roger Federer retrouvera la compétition aux Emirats Arabes Unis, où il s'est déjà imposé à sept reprises (de 2003 à 2005, 2007, 2012 puis en 2014 et 2015). Le numéro un mondial Andy Murray et le Suisse Stan Wawrinka, eux aussi absents depuis l'Open d'Australie, feront également leur rentrée.

Le tirage au sort, effectué ce samedi, a réservé à Roger Federer un premier tour face au Français Benoît Paire. Ce sera la quatrième confrontation entre les deux hommes, mais la première depuis près de quatre ans. Federer a remporté ces trois premières rencontres, sans jamais perdre un set. Tête de série numéro 4, le Bâlois pourrait croiser en quarts de finale un autre Tricolore en la personne de Lucas Pouille, tête de série numéro 7. Un Pouille avec lequel Federer a passé du temps à l'intersaison à... Dubaï.

Wawrinka également de retour

Si la logique est respectée, le tableau promet un blockbuster en demi-finale entre Roger Federer et Andy Murray. L'Ecossais aura à cœur de justifier son statut et de faire oublier son élimination surprise dès les huitièmes de finale à Melbourne face à Mischa Zverev. Une défaite surprise qui l'avait privé d'un quart explosif, justement contre Federer. Murray débutera son tournoi contre Malek Jaziri. Son quart de tableau parait sur le papier assez tranquille, avec Gilles Müller comme tête de série face à lui dans cette zone.

Dans la partie basse du tableau, Stan Wawrinka, tête de série numéro 2 et tenant du titre, testera son genou endolori aux Antipodes et qui l'avait contraint également à différer sa rentrée initialement prévue à Rotterdam la semaine dernière. Ses principaux adversaires sur la route de la finale seront Gaël Monfils (N.4), Tomas Berdych (N.5) et Roberto Bautista Agut (N.6). Monfils, battu dès les quarts de finale à Marseille et en demi-teinte en ce début d'année, devrait démarrer en douceur face à l'Egyptien Mohamed Safwat, bénéficiaire d'une wild-card et 197e mondial au classement ATP.