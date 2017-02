Federer : "Me retirer après avoir gagné en Australie ne m'a jamais traversé l'esprit"

"J'espère vous voir l'année prochaine, mais si ce n'est pas le cas, ça a été un merveilleux parcours ici et je ne peux pas être plus heureux d'avoir gagné ce soir". Dans la foulée de son 18e titre du Grand Chelem, Roger Federer avait laissé planer une petite ambiguïté sur son avenir devant le public de Melbourne. Dès sa conférence de presse, il avait tenu à se montrer rassurant. "Evidemment que j'espère être de retour l'année prochaine", avait-il rectifié, ajoutant toutefois que tout dépendrait de ce qu'il aurait "dans le réservoir".

Ironiquement, il a utilisé exactement la même expression dimanche dans un entretien accordé au New York Times, pour balayer clairement le spectre d'une retraite à court terme. "J'en ai encore tellement dans le réservoir", a-t-il confié dimanche au quotidien américain. "Mes propos ont été mal interprétés mais j'admets avoir laissé un peu de place aux spéculations, a-t-il ajouté au sujet de sa sortie au micro sur la Rod Laver Arena après la finale face à Nadal. Me retirer après avoir gagné en Australie ne m'a jamais traversé l'esprit. Depuis, au cours du dernier mois, je me suis même dit 'comment pourrais-je m'arrêter après ce qui s'est passé en Australie?' "

Vidéo - Rolex Minute : Le chef d'œuvre narré par maitre Federer 01:13

Comme chez lui à Dubaï

Aussi mémorable ce sacre à Melbourne soit-il, il n'est donc pas question pour Federer d'en faire un dernier moment de gloire, à l'instar d'un Pete Sampras à l'US Open en 2002. "Je comprends que les gens se disent que ce serait le moment parfait pour m'en aller, ajoute-t-il. Mais j'ai envie de continuer à jouer pendant encore plusieurs années. Si je me suis arrêté six mois l'année dernière, ce n'est pas pour être compétitif sur un seul tournoi, mais pour plusieurs saisons." Cette semaine, son engagement jusqu'en 2019 avec "son" tournoi, à Bâle, est venu confirmer cette volonté.

A très brève échéance, l'actu de Roger Federer, c'est son retour à la compétition, cette semaine, à Dubaï. Une ville où il se sent comme chez lui pour y passer beaucoup de temps, et un de ses tournois fétiches, où il a déjà apposé à sept reprises son nom au palmarès. "C'est comme si je quittais ma maison pour rejoindre une autre maison", a expliqué samedi RF à Sport360, média basé aux Emirats Arabes Unis.

" Mentalement, je me sens super frais "

Après une coupure de quatre semaines, il a à nouveau faim. "Mentalement, assure-t-il, je me sens super frais. J'ai pu refaire le plein d'énergie auprès de ma famille, en passant du temps chez moi, avec les miens, et à la montagne. C'était bon de pouvoir juste profiter de tout ce que j'avais vécu en Australie." Et Federer d’avouer qu’il a apprécié cette coupure, privilège rare dans sa carrière après un titre majuscule.

Reste la dimension physique, la plus incertaine. "J'ai eu un petit problème à la jambe qui m'a gêné pendant une dizaine de jours à Melbourne, a-t-il confié. J'ai passé une IRM avant de venir à Dubaï qui a révélé un petit souci, un hématome. Mais ça va mieux. Depuis trois jours, je m'entraîne à 100%". Federer avoue avoir ressenti un peu de fatigue mais "comme c'est sur dur et en deux sets gagnants, je pense que ça ira cette semaine."

S'il s'aligne aux Emirats, c'est de toute façon qu'il se sent bien. "Je ne prendrais surtout pas le risque de me blesser", promet-t-il. On le croit sur parole. Après avoir l'Histoire avec un grand H via son 18e titre majeur à Melbourne, il peut écrire une petite page sympathique avec un huitième sacre à Dubaï. Il égalerait son record de Halle, le seul tournoi à ce jour où il s'est imposé à huit reprises. Après le grand bonheur austral, il savourerait bien un petit plaisir.