Murray, Wawrinka, Federer : Rentrées de stars à Dubaï

DUBAI CHAMPIONSHIP

Pays : Emirats Arabes Unis

Dates : 27 février - 4 mars

Catégorie : ATP 500

Dotations : 2,49 M $

Tenant du titre : Stan Wawrinka (Sui)

Rétro 2016

Le tournoi de Dubaï avait commencé l'an dernier par un coup dur pour les organisateurs, avec le forfait de Roger Federer, septuple vainqueur et double tenant du titre. Comme Novak Djokovic a ensuite abandonné en quart de finale, le tableau s'est retrouvé un peu décapité. Stan Wawrinka, lui, ne s'est pas posé de question. Le Vaudois a tracé son chemin jusqu'au titre, son premier à Dubaï, sans avoir à battre un seul joueur du Top 20, fait assez rare dans un ATP 500. Wawrinka avait dominé en finale Marcos Baghdatis (6-4, 7-6) après un tie-break assez dingue (15 points à 13). Il n'avait pas perdu un set de la semaine.

Le plateau

Malgré la forte concurrence d'Acapulco, Dubaï conserve un pouvoir d'attraction indéniable sur les stars du circuit. Absent l'an passé, Roger Federer est de retour. Il a choisi ce qui reste un de ses tournois préférés pour sa rentrée, quatre semaines après son titre à l'Open d'Australie. Mais le Suisse ne sera que tête de série numéro 3 aux Emirats.

Car deux autres ténors, eux aussi absents depuis Melbourne, reprennent eux aussi la compétition à Dubaï : Andy Murray et Stan Wawrinka, soit le numéro un mondial et le tenant du titre. Si ce trio parait au-dessus de la mêlée sur le papier, le casting "secondaire" ne manque pas de sel non plus. Parmi les principaux outsiders du tournoi, on citera Gaël Monfils (tête de série numéro 4), Tomas Berdych, Lucas Pouille ou Roberto Bautista Agut. Au total, sept joueurs du Top 20 sont présents à Dubaï cette semaine sur le tableau de 32.

Le tableau

Andy Murray étant tête de série numéro un et Stan Wawrinka numéro deux, la grande question était de savoir lequel des deux hériterait de Roger Federer dans sa moitié de tableau. C'est Murray qui a tiré le gros lot. Les deux hommes pourraient se croiser en demi-finales. A Melbourne, ils s'étaient ratés de peu, l'Ecossais disparaissant en huitièmes, un tour avant de croiser le fer avec le futur vainqueur du tournoi. Mais attention, il s'agit d'un tournoi de reprises, toujours avec de possibles surprises.

Pour Federer, le chemin du dernier carré pourrait passer par la case "Français". Le Bâlois débutera en effet contre Benoît Paire, avant un possible quart de finale contre Lucas Pouille, si le Nordiste, qui devra avoir récupéré de sa semaine marseillaise et du voyage, se faufile jusque-là. Dans la partie basse, Wawrinka fait office de favori. Tomas Berdych et Gaël Monfils sont ses deux principaux adversaires sur le papier, mais l'un comme l'autre n'ont pas vraiment brillé depuis le début de la saison. Monfils, Puille et Paire sont les trois seuls Tricolores du tableau.

Trois stats à avoir en tête

0. Le nombre de points ATP d'Omar Alawadhi. Agé de 35 ans, l'Emirati ne figure pas au classement mondial, faute de matches sur le circuit principal ou les challengers. Il a bénéficié d'une invitation pour entrer dans le tableau principal et affrontera le Russe Daniil Medvedev au 1er tour. Alawadhi avait atteint le meilleur classement de sa carrière en 2006 : 806e.

4. S'il ne gagne pas à Dubaï, ce sera la quatrième année consécutive qu'Andy Murray aborde la tournée américaine des Masters 1000 du mois de mars sans le moindre titre. L'an passé, il avait attendu le mois de mai et le M100 de Rome pour décrocher son premier titre.

90. S'il s'impose pour la huitième fois à Dubaï cette année, Roger Federer atteindra la barre des 90 titres en carrière. Il se rapprocherait un peu plus des 94 victoires d'Ivan Lendl, mais il lui en manquerait encore 19 pour égaler l'extravagant record de Jimmy Connors (109).