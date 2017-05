Juste avant Roland, Tsonga vise une première finale sur terre

Jo-Wilfried Tsonga n'est plus qu'à une victoire d'une grande première pour lui. A 32 ans, le Manceau n'a encore jamais disputé ne serait-ce qu'une finale sur terre battue. Etonnant pour un joueur qui compte tout de même deux demi-finales et deux autres quarts à Roland-Garros, le temple de l'ocre. JWT, il est vrai, a joué peu de tournois ces dernières années sur cette surface en dehors du Grand Chelem parisien et des Masters 1000. Cette semaine, il est à Lyon, un tournoi ATP 250, et il pourrait en profiter pour mettre fin à cette anomalie.

Qualifié pour les demi-finales après ses victoires contre Carlos Berlocq en huitièmes et Karen Khachanov en quarts, le numéro un français tient une occasion en or puisqu'il affronte vendredi le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 71e mondial. Mais plus qu'à la finale, c'est bien au titre qu'il pense. "Ce serait la première fois que je gagne un titre sur terre battue si je venais à m'imposer, souligne-t-il dans un entretien accordé à l'AFP. Ça compte aussi pour moi car je serais heureux d'ajouter un titre sur cette surface. Ça viendrait compléter mon palmarès. Ce serait chouette".

" Important de se rassurer avant Roland-Garros "

Au-delà de l'aspect palmarès, une bonne campagne lyonnaise est aussi importante pour lui dans l'optique de Roland-Garros. Après deux excellents mois de janvier et février pour ouvrir la saison (quart de finale à l'Open d'Australie, titres à Rotterdam et Marseille), Tsonga a ensuite connu une grosse panne, due en bonne partie à la naissance de son premier enfant, qui l'a contraint à aménager son calendrier. D'où sa venue dans la capitale des Gaules, lui qui coupe généralement la semaine avant Roland-Garros. "C'est important d'avoir des victoires, a-t-il dit. C'est important pour Roland-Garros afin de se rassurer, de gagner des matches pour retrouver le chemin de la victoire et la confiance."

En cas de victoire finale, Jo-Wilfried Tsonga reviendra au 8e rang au classement 2017. De quoi relancer la machine après sa panne du début du printemps. S'il vient à bout de Basilashvili dimanche, il retrouvera quoi qu'il arrive en finale un adversaire d'un autre calibre, puisque la seconde demi-finale mettra aux prises la tête de série numéro un, Milos Raonic, à Tomas Berdych. Le Tchèque a mis fin au parcours de l'autre rescapé français jeudi, Gilles Simon, et ce sans ménagement puisque Berdych l'a emporté en deux sets et 77 minutes (6-4, 6-0).