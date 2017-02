Jo-Wilfried Tsonga maîtrise Gilles Simon en quart de finale

Il n’y aura pas vraiment eu de match. Opposé à un Jo-Wilfried Tsonga en pleine confiance, Gilles Simon n’a fait illusion que six jeux ce vendredi avant de s’écrouler (6-4, 6-1) en quart de finale de l’Open 13 de Marseille. Excellent au service (70% de premières balles), le 11e joueur mondial retrouvera donc en demie l’Australien Nick Kyrgios, vainqueur du Slovaque Norbert Gombos en début d’après-midi (6-3, 6-3).

En ce moment, Jo-Wilfried Tsonga évolue à son meilleur niveau. Le Manceau multiplie les bonnes performances, notamment à Rotterdam la semaine dernière où il a remporté son premier titre depuis août 2015. Et il pourra en rajouter une nouvelle. Pourtant, Gilles Simon lui a souvent posé des problèmes par le passé. Mais, ce vendredi, le Niçois n’a jamais vu le jour.

Tsonga, c'est demi-finale minimum en ce moment

Alors oui, pendant six jeux, la rencontre a tenu ses promesses. Oui, Simon semblait le mieux rentré dans son match. Mais le Niçois est resté dans le coup grâce aux nombreuses fautes directes de son adversaire en début de rencontre. Et lorsque Tsonga a haussé son niveau de jeu pour sauver deux balles de break lors du sixième jeu, le match a basculé définitivement. Bien plus efficace au service (74% de points gagnés contre 55%), le 11e mondial a mis sous pression un Simon complètement dépassé et incapable de mettre Tsonga en difficulté sur sa deuxième balle (42% de points marqués seulement).

Mais cela s’est joué surtout sur les points importants. Alors que le 23e mondial n’a su convertir aucune de ses trois balles de break, le Manceau aura réussi à prendre le service de Simon à quatre reprises. C’est beaucoup. Beaucoup trop. Surtout face à un Tsonga aussi solide, en route pour sa troisième demi-finale de suite, après Montpellier et Rotterdam. Il faudra un grand Kyrgios pour l’arrêter sur la route d’un troisième titre ici à Marseille.