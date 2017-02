Tsonga : "En ce moment, j'en ai sous le capot"

Depuis deux semaines, Jo-Wilfried Tsonga a réponse à tout. Après une semaine impeccable à Rotterdam, qui l'avait vu galoper jusqu'au titre en battant notamment Marin Cilic, Tomas Berdych et David Goffin, voilà à nouveau le Manceau en finale. A Marseille, samedi, il a su composer avec une certaine fatigue (c'est son troisième tournoi en trois semaines et il a joué samedi son 19e match de la saison) et avec la fougue incontrôlable et parfois incontrôlée de Nick Kyrgios. "Il a la fougue, moi j'ai l'expérience", a souri le numéro un français.

Vainqueur en trois sets (7-6, 2-6, 6-4) d'un match parfois décousu mais néanmoins de bonne qualité, Tsonga a effectivement su serrer le jeu dans les moments importants. On l'a connu plus dominateur ces derniers temps, mais il a su se faire violence. Il était aussi très satisfait d'avoir breaké à deux reprises le jeune Australien, intouchable sur ses mises en jeu à Marseille ces deux dernières années. "J'ai été très bon à la relance. Je voulais lui montrer que s'il rate des premières balles, je serai là sur les secondes", a jugé JWT sur beIN Sports.

Jo-Wilfried Tsonga.AFP

" J'espère vraiment aller au bout, mais c'est toujours le plus dur à faire "

Pour son premier gros test de la semaine face au tenant du titre, Jo-Wilfried Tsonga a donc répondu présent. Avec ce huitième succès de rang, il conserve sa dynamique. "Pour moi, c'est top, s'est-il félicité samedi. En ce moment, je vois mes efforts des derniers mois récompensés. Je travaille bien, j'ai l'impression de bien faire le boulot, je joue plutôt du bon tennis et je prends vraiment beaucoup de plaisir sur le court."

Conséquence de cette bonne phase, Tsonga, 14e mondial il y a encore 10 jours, va retrouver le Top 10 dès lundi. Et même un peu plus. Dans le pire des cas, il figurera au 8e rang à la sortie de cette semaine. Il sera même 7e s'il s'impose dimanche en finale contre Lucas Pouille. "J'espère vraiment aller au bout, mais c'est toujours le plus dur à faire", souligne-t-il. Deux titres en deux semaines, ce serait inédit pour un joueur français depuis près de 15 ans et les victoires coup sur coup de Paul-Henri Mathieu, alors tout jeune, à Moscou et Lyon, en octobre 2002.

Encore un effort donc pour Jo Tsonga, prêt à donner un dernier coup de collier avant une coupure. Alors que beaucoup de ténors (Murray, Djokovic, Wawrinka, Nadal ou Federer) vont retrouver la semaine prochaine les courts qu'ils n'ont plus foulés depuis Melbourne, le puncheur sarthois, lui, va goûter un repos mérité. Et sans doute salvateur, dans la mesure où personne n'a joué davantage que lui cette saison sur le circuit principal. "Mais en ce moment, j'en ai sous le capot, alors on verra bien", dit-il à propos de son 20e match en huit semaines. Celui qui pourrait lui offrir un 14e titre et une place sur le podium provisoire du classement ATP Race, derrière Federer et Dimitrov. Comme un symbole de son renouveau.