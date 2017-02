Le tournoi de Metz aura bien lieu en septembre

C'est officiel : le tournoi de Metz est sauvé. Le rendez-vous lorrain, dont la vente à des investisseurs taïwanais avait été refusée par le comité directeur de l'ATP en novembre, aura lieu aux Arènes du 18 au 24 septembre, ont indiqué vendredi les organisateurs dans un communiqué.

Une assemblée générale s'est tenue vendredi et a permis de choisir la nouvelle équipe dirigeante de la SAS Open de Moselle qui organise l'épreuve mosellane: Raymond Doudot (président), Eric Lucas (manager général) et Stéphane Bailly (vice-président). "Ce trio et l'ensemble des autres actionnaires sont tous animés par la même volonté de faire progresser le tournoi d'année en année. La motivation de chacun est de contribuer à la pérennité de l'événement", indique le communiqué.

Yvon Gérard, l'ancien manager général du Moselle Open, tournoi de la catégorie ATP 250 (4e niveau) créé en 2003, avait déclaré le 9 octobre dernier avoir vendu l'épreuve à Robert Han, un homme d'affaires "à la tête d'OEC, un consortium industriel en Asie-Pacifique" pour des raisons financières. "On est en situation très délicate depuis plusieurs années. La mort dans l'âme, j'ai préféré vendre au lieu d'aller dans le mur", avait-il expliqué, en soulignant que 90% des actionnaires s'étaient prononcés pour la vente. Le directeur du tournoi Julien Boutter était "contre", avait-t-il précisé.

Toutefois, la vente avait été refusée quelques semaine plus tard par l'ATP: "La demande du tournoi de Metz d'être vendu et transféré à Taïwan n'a pas été approuvée par le comité directeur de l'ATP. Si l'ATP étudie les demandes au cas par cas, il n'est pas courant qu'un tournoi soit transféré d'une région à une autre, d'Europe vers l'Asie dans le cas présent", avait précisé l'Association des joueurs de tennis professionnels.

Le tournoi de Metz est très prisé des Français qui ont remporté neuf des quatorze éditions. Jo-Wilfried Tsonga détient le record avec trois titres (2011, 2012, 2015). Gilles Simon l'a gagné à deux reprises, Arnaud Clément, Jérôme Haehnel, Gaël Monfils et Lucas Pouille, qui a remporté la dernière édition, une fois. C'est à Metz que le prometteur Nordiste de 22 ans a enlevé son premier trophée sur le circuit en battant l'Autrichien Dominic Thiem (7-6 (7/5), 6-2) en finale le 25 septembre dernier.