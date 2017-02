Richard Gasquet étrille Benoît Paire en demi-finale

Richard Gasquet conserve ses bonnes habitudes à Montpellier, où le Biterrois est, il est vrai, quasiment à la maison. Vainqueur expéditif de Benoît Paire samedi en demi-finale (6-2, 6-2 en une heure et huit minutes), il disputera dimanche sa cinquième finale consécutive dans le tournoi héraultais. Vainqueur en 2013, 2015 et 2016, il ne s'y est incliné qu'une seule fois, en 2014, contre Gaël Monfils. Gasquet rencontrera dimanche le vainqueur de la seconde demi-finale entre le jeune espoir allemand Alexander Zverev (21e) et Jo-Wilfried Tsonga (14e).

