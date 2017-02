Tsonga toujours au galop

44 minutes jeudi pour son entrée en matière contre Pierre-Hugues Herbert. 67 ce vendredi en quarts de finale face à Daniil Medvedev. Jo-Wilfried Tsonga aura passé moins de deux heures sur le court pour atteindre les demi-finales de l'Open Sud de France. Face au jeune Russe qui s'entraîne dans le sud de la France, JWT s'est montré constant et solide pour s'imposer en deux sets (6-2, 7-5) sans autoriser le moindre espoir à son adversaire.

Tombeur de Fernando Verdasco au tour précédent, finaliste à Chennai en début de saison, Daniil Medvedev, qui fêtera ses 21 ans samedi, est en pleine ascension. Le protégé de Jean-René Lisnard va intégrer le Top 60 lundi prochain, mais il a pu mesurer dans ce quart de finale ce qui le sépare encore du très haut niveau. Même s'il a montré parfois de belles choses à l'échange, il s'est globalement montré un peu trop tendre.

Un titre, enfin ?

Jo-Wilfried Tsonga, lui, a été tout simplement monstrueux au service. Derrière sa première balle, le Manceau n'a perdu qu'un seul point au cours de la rencontre ! Et comme il a également été très costaud derrière sa seconde avec 67% de réussite, il a pu dérouler tranquillement. Après une première manche vite expédiée, Tsonga a certes dû se montrer plus patient dans le deuxième acte, mais sa première véritable opportunité a été la bonne : dans le 12e jeu, il s'est montré plus agressif en retour et Medvedev a craqué.

Mine de rien, Tsonga n'est plus qu'à un match d'égaler d'ores et déjà son total de finales de l'année 2016. La saison dernière, il n'en avait atteint qu'une seul, à Vienne, en octobre dernier. Dans la foulée de son quart de finale à l'Open d'Australie, son troisième de suite en Grand Chelem, le numéro deux français espère confirmer son début de saison plus que correct par un titre. Il n'a plus gagné le moindre tournoi depuis l'automne 2015, à Metz. 2016 a été la première année sans titre pour Tsonga depuis 2010.