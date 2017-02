Rafael Nadal renonce à jouer à Rotterdam

Déjà absent du premier tour de Coupe Davis, Rafael Nadal a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de Rotterdam, prévu du 13 au 19 février, préférant se reposer pour éviter une nouvelle blessure. "Après avoir été absent de certains tournois l'année dernière, j'ai bien commencé la saison et fait de gros efforts à l'Open d'Australie (16-29 janvier). Mes docteurs m'ont conseillé de me reposer pour éviter de me blesser", a confié le 6e joueur mondial sur son compte Facebook.

Après les forfaits de Nadal et de Stan Wawrinka, le Croate Marin Cilic est désormais tête de série N.1 du tournoi néerlandais, suivi de l'Autrichien Dominic Thiem. Le Majorquin de 30 ans avait déjà jeté l'éponge pour le premier tour de Coupe Davis face à la Croatie, remporté par l'Espagne. "Rafa a accumulé la fatigue ces dernières semaines, il doit récupérer", avait assuré à l'époque la capitaine espagnole, Conchita Martinez.

Après une saison 2015 vierge de titre et une année 2016 écourtée en raison d'une blessure à un poignet tenace, Nadal avait atteint la finale à Melbourne, échouant au terme d'un match épique face au Suisse Roger Federer (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3). Le Slovaque Martin Klizan est le tenant du titre à Rotterdam.