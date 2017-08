Zverev surclasse Nishikori et annonce la couleur

L'Allemand Alexander Zverev (8e), valeur montante du tennis mondial, a dominé samedi sans peine le Japonais Kei Nishikori (9e) 6-3, 6-4 dans l'affiche des demies du tournoi de Washington, et retrouvera en finale le Sud-Africain Kevin Anderson (45e), vainqueur de l'Américain Jack Sock (19e).

Zverev, qui a atteint le meilleur classement de sa carrière cette semaine, a survolé ce match -le premier entre les deux joueurs- d'un peu plus d'une heure comme en témoignent les statistiques: seulement 7 points perdus sur son service et aucune balle de break contre lui. Dans le Top 10 depuis début septembre 2014, Nishikori, âgé de 27 ans, n'a plus soulevé un trophée depuis 18 mois et 30 tournois. Le Japonais, sacré à Washington en 2015, a remporté son dernier tournoi à Memphis en février 2016. Depuis, il a perdu six finales.

Zverev : "J'ai joué un grand match"

De son côté, le joueur de Hambourg, âgé de 20 ans, visera dimanche le 5e titre de sa carrière pour sa 8e finale et le 4e cette année (après Rome, Munich et Montpellier) contre Anderson, auteur d'un convaincant succès face à Sock, battu comme dans l'autre demie 6-3, 6-4. "Démarrer la saison sur dur par une victoire serait superbe", a déclaré Zverev. Contre Nishikori, "j'ai joué un grand match, j'ai commencé par mener 3-0, cela aide pour la confianceé, j'ai vraiment bien joué", a analysé l'Allemand.

Avant la finale, Zverev a déjà recontré Anderson à deux reprises pour autant de succès dont un au 2e tour à Washington en 2015 et au 1er tour à Rome en mai dernier sur la route de son sacre dans ce Masters 1000. "Cela va être un match difficile. Alex a connu une grande année", a estimé Anderson. "Pour moi, il s'agit de se concentrer sur les choses que je sais faire et jouer mon meilleur tennis". Le Sud-Africain atteint sa première finale depuis sa 3e victoire sur le circuit en 2015 à Winston-Salem. Le grand joueur de 31 ans originaire de Johannesburg s'est également imposé à Delray Beach en 2012 et chez lui en 2011.