Classement ATP : Après Rotterdam, Goffin intègre le Top 10, Tsonga redevient numéro un français

Goffin, qui compte 2 titres ATP à son palmarès, tous deux obtenus en 2014 (Metz et Kitzbühel), frappait aux portes de ce Top 10 depuis plusieurs semaines. 11e mondial depuis le 7 novembre 2016, le joueur de 26 ans a grimpé d'une marche grâce à son beau parcours dans le tournoi néerlandais pour occuper désormais le 10e rang ATP.

Tsonga, 31 ans, retrouve lui un classement qu'il n'avait plus occupé depuis le 11 septembre 2016, ainsi que la place de n°1 français. Toujours chez les Tricolores, Pierre-Hugues Herbert atteint son meilleur classement en carrière : il bondit de 41 places, au 68e rang, après sa demi-finale à Rotterdam.

La hiérarchie mondiale reste inchangée au-dessus de Goffin, toujours dominée par Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka et Milos Raonic, qui n'ont pas joué la semaine passée.

Dolgopolov et Harrison boostés par leur victoire

Les progressions de Goffin et Tsonga font en revanche reculer Gaël Monfils qui n'a plus joué depuis l'Open d'Australie (-2, 12e), Grigor Dimitrov battu par Goffin en quarts à Rotterdam (-1, 13e) et Tomas Berdych, sorti en demies par Tsonga (-1, 14e).

Kei Nishikori conserve sa 5e place malgré une défaite en finale à Buenos Aires. Son vainqueur, Alexandr Dolgopolov, bondit de 16 places, au 50e rang ATP.

Grâce à son premier titre professionnel, décroché à Memphis dimanche, l'Américain Ryan Harrison grimpe quant à lui de 19 places pour retrouver son meilleur classement (43e) déjà atteint en 2012. Finaliste du tournoi américain, le Géorgien Nikoloz Basilashvili atteint lui aussi son meilleur classement en carrière au 53e rang (+14).

Le classement ATP au 20 février 2017 :

1. Andy Murray (GBR) 11.540 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 9.825

3. Stan Wawrinka (SUI) 5.695

4. Milos Raonic (CAN) 4.930

5. Kei Nishikori (JPN) 4.730

6. Rafael Nadal (ESP) 4.115

7. Marin Cilic (CRO) 3.410

8. Dominic Thiem (AUT) 3.375

9. Roger Federer (SUI) 3.260

10. David Goffin (BEL) 3.245 (+1)

11. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.230 (+3)

12. Gaël Monfils (FRA) 3.145 (-2)

13. Grigor Dimitrov (BUL) 2.925 (-1)

14. Tomas Berdych (CZE) 2.880 (-1)

15. Roberto Bautista (ESP) 2.190 (+1)

16. Nick Kyrgios (AUS) 2.165 (-1)

17. Lucas Pouille (FRA) 2.131

18. Alexander Zverev (GER) 1.895

19. Richard Gasquet (FRA) 1.875

20. Ivo Karlovic (CRO) 1.875

...

23. Gilles Simon (FRA) 1.495 (+1)

41. Benoît Paire (FRA) 1.040 (+1)

43. Ryan Harrison (USA) 996 (+19)

50. Alexandr Dolgopolov (UKR) 875 (+16)

53. Nikoloz Basilashvili (GEO) 858 (+14)

54. Nicolas Mahut (FRA) 850 (-2)

60. Adrian Mannarino (FRA) 791 (-4)

68. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 730 (+41)

77. Jérémy Chardy (FRA) 670 (-9)

80. Stéphane Robert (FRA) 660 (-16)

