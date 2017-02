Coupe Davis : Berlocq remet l'Argentine au niveau de l'Italie, dernier simple lundi

Carlos Berlocq, qui a ramené l'Argentine, tenante de la Coupe Davis, au niveau de l'Italie 2-2 après avoir marqué dimanche le deuxième point de son pays après celui du double associé à Leonardo Mayer samedi, a montré une grande force de caractère. Ni les deux longues interruptions en raison de la pluie, ni la pression et encore moins son adversaire italien, Paolo Lorenzi, n'ont pu l'arrêter devant son public de Buenos Aires.

"Je suis très excité. Je me suis battu sur toutes les balles et pouvoir compter sur le soutien de notre équipe est le nec le plus ultra. A chaque balle, nous y mettons toute notre vie. Alors, gagner ou perdre n'a pas beaucoup d'importance du moment où l'on a tout donné sur le court", a souligné Berlocq.

Au bout de 4 h 15 min de bagarre, il s'est imposé 4-6, 6-4, 6-1, 3-6, 6-3. Et redonné l'espoir à tout un peuple. D'autant que le report à lundi (13h00) du dernier simple décisif pourrait permettre à l'Argentine de mieux gérer la situation.

"Le match a été très difficile en raison du vent et de la pluie, ainsi que des deux interruptions. Mais la clé du match est qu'il a réussi à marquer les points importants. Les conditions étaient, malgré tout, les mêmes pour nous deux", a reconnu Lorenzi.

Privée de ses deux meilleurs joueurs, Juan Martin del Potro (38e mondial) et Federico Delbonis (49e), l'Argentine doit maintenant gagner le dernier simple sous peine de devenir la 10e nation détentrice du Saladier d'argent à quitter la compétition dès le premier tour l'année suivante depuis 1972.

Au bord de l'élimination après la perte des deux simples de vendredi, l'Argentine, toujours follement soutenue par ses supporters même si Diego Maradona n'a plus fait le déplacement samedi et dimanche, a puisé dans la force mentale et physique insoupçonnée de ses "sans-grade". Et le capitaine Daniel Orsani a eu raison d'avoir préféré Berlocq à Diego Schwartzman, initialement prévu, en double, puisque le succès de samedi a ouvert la voie au rétablissement spectaculaire des Argentins dimanche.