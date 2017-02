Coupe Davis - Qualifications de la Belgique et de l'Espagne

Le premier tour de la Coupe Davis 2017 a réservé son lot de surprises avec notamment l'élimination d'entrée de l'Allemagne face à la Belgique. Malgré l'absence de David Goffin, Steve Darcis a réussi à donner le point décisif aux Belges dimanche, en battant l'espoir Alexander Zverev après plus de trois heures de bataille (2-6, 6-4, 6-4, 7-6 [8]). Les Diable Rouge l'ont finalement emporté 4-1 et défieront soit l'Italie, soit l'Argentine tenante du titre (les Italiens mènent pour l'instant 2-1).

Alors que les Etats-Unis étaient déjà qualifiés samedi, après avoir remporté leurs trois premiers matches face à des Suisses privés de Roger Federer et Stan Wawrinka (3-0), l'Espagne a elle dominé la Croatie dimanche (3-2). Sans Rafael Nadal, la formation ibérique a validé son billet pour les quarts grâce à la victoire de Pablo Carreno Busta devant Nikola Mektic 7-6 [4], 6-1, 6-4) dans le dernier simple décisif.

A noter les qualifications de l'Australie face à la République tchèque (4-1) dimanche, tandis que la Serbie et la France avaient respectivement écarté la Russie et le Japon (3-0) samedi. Le Canada et la Grande-Bretagne sont eux à deux manches partout dans le dernière huitième de finale.