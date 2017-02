Denis Shapovalov : "C'était tellement stupide de ma part…"

"On n'est pas sérieux quand on a 17 ans", disait Arthur Rimbaud. On est surtout un peu impulsif. Ce n'est pas Denis Shapovalov qui dira le contraire. Le jeune Canadien a fini de la pire des manières son week-end de Coupe Davis, dimanche. En perdition dans le match décisif face à Kyle Edmund, il a été logiquement disqualifié pour avoir expédié une balle en pleine tête de l'arbitre français Arnaud Gabas.

Une conséquence évidemment involontaire de son geste, mais avec un peu de recul, le vainqueur de Wimbledon chez les juniors l'an dernier mesure à quel point son impulsivité était dommageable. "C'était tellement stupide de ma part de faire ça", a-t-il admis sur la BBC. Il s'estime aussi heureux que les conséquences ne soient pas plus sérieuses. "J'ai de la chance qu'il aille bien parce que si les choses avaient mal tourné, je crois que je n'aurais jamais pu me le pardonner et je ne crois pas que j'aurais pu surmonter ça", a ajouté Shapovalov.

L'arbitre Arnaud Gabas blessé par une balle de Denis Shapovalov lors de Canada - Grande-Bretagne en Coupe Davis 2017AFP

" Savoir contenir ses émotions sur le court, c'est de toute façon quelque chose qu'il va devoir savoir faire "

Heureusement, Arnaud Gabas n'est a priori touché que superficiellement, même s'il passera des examens de contrôle à son retour en France. Mais il devrait s'en tirer avec un gros cocard. Denis Shapovalov a tenu à s'excuser personnellement auprès de sa "victime". Et il a apprécié son attitude. "Je suis allé dans les vestiaires et j'ai demandé si je pouvais le voir, raconte le vainqueur de Wimbledon chez les juniors l'an passé. J'ai pu lui parler un peu et il a été très sympa. Il a même plaisanté à propos de sa blessure et m'a dit qu'il était O.K."

Shapovalov a aussi eu un mot pour l'équipe de Grande-Bretagne. "J'étais mené deux sets et un break et même si je m’étais battu jusqu'à la fin, j'aurais sans doute perdu ce match, alors je veux m'excuser auprès des Britanniques pour avoir gâché leur victoire. Ils méritaient de pouvoir fêter ça autrement, je suis désolé pour eux", a-t-il dit. Au moins, le grand espoir canadien a fait et surtout dit ce qu'il fallait depuis son geste malheureux. "Je promets que c'est la dernière fois que ça se produit. J'ai retenu la leçon. C'est inacceptable de ma part", a-t-il conclu.

Dès dimanche soir, le capitaine de l'équipe canadienne, Martin Laurendeau, avait lui aussi joué l'apaisement. "Je ne crois pas que c'était intentionnel, avait-il estimé à chaud, avec raison. Mais c'est une leçon qu'il va retenir pour avancer. Savoir contenir ses émotions sur le court, c'est de toute façon quelque chose qu'il va devoir savoir faire s'il veut faire carrière dans ce sport. Cette leçon peut lui servir pour le reste de sa carrière et de sa vie."