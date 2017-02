L'Australie aussi a fait le break

Jordan Thompson, âgé de 22 ans et 65e joueur mondial, a tout d'abord surclassé Jiri Vesely (54e) 6-3, 6-3, 6-4, en un peu plus de deux heures. Grâce à cette victoire, il a ouvert la voie à son compatriote, le fantasque Nick Kyrgios, âgé de 21 ans. Classé 15e à l'ATP, Kyrgios, leader de cette équipe australienne, n'a pas eu beaucoup de difficultés pour venir à bout de Jan Satral, âgé de 26 ans et seulement 157e, en trois sets (6-2, 6-3, 6-2).

Kyrgios, connu pour ses coups de sang et ses sautes d'humeur, a réussi à se maîtriser et a balancé pas moins de 21 aces pendant le match. "C'est ma principale arme, a expliqué l'Australien après sa victoire. C'est une partie de mon jeu que j'essaie toujours de développer".

Le double tchèque, composé de Zdenek Kolar et du vétéran Radek Stepanek (38 ans, 104e joueur mondial), devra donc se surpasser pour espérer remonter au score face à la paire Sam Groth/John Peers, samedi. Mais ce sera "vraiment difficile", a prévenu le capitaine tchèque Jaroslav Navratil, déjà parce que Peers vient de remporter la finale du double à l'Open d'Australie (avec le Finlandais Henri Kontinen), et aussi parce que Stepanek "s'est un peu blessé à l'entraînement jeudi", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.