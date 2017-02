La Serbie de Djokovic se qualifie en sortant la Russie après un double également compliqué

La Serbie de Novak Djokovic a écarté au 1er tour du Groupe mondial une Russie combative mais inexpérimentée, samedi à Nis (sud de la Serbie), se qualifiant pour les quarts où l'adversaire sera plus relevé, l'Espagne de Rafael Nadal ou la Croatie de Marin Cilic. Nenad Zimonjic et Viktor Troicki, vainqueur du double russe Andrey Kuznetsov/Konstantin Kravchuk en quatre sets - 6-3, 7-6 (7/3), 6-7 (5/7), 6-4 - ont apporté la victoire à la Serbie 3-0, avant même la dernière journée de simples.

Vendredi, Novak Djokovic, N.2 mondial, et Viktor Troicki (N.37) avaient fait parler leur expérience en battant les jeunes Russes Daniil Medvedev (N.63) et Karen Khachanov (N.52), non sans se faire quelques frayeurs. Djokovic, de retour en sélection après une absence lors du quart de finale de l'édition 2016, et cherchant à se refaire une santé après son élimination prématurée au deuxième tour de l'Open d'Australie, ne s'est pas pour autant rassuré.

Espagne ou Croatie en quarts ?

Auteur d'un match brouillon, il a bénéficié d'un abandon sur blessure de son adversaire au moment, il est vrai, où le champion serbe était repassé devant après avoir cédé la première manche. Dans le match d'ouverture, Viktor Troicki avait dû batailler plus de quatre heures et demie pour battre Khachanov.

La Serbie, qui a remporté le titre en 2010, attend désormais son adversaire pour les quarts, qu'elle disputera à Belgrade si l'Espagne se qualifie, en Croatie si cette nation, très diminuée par les absences de ses meilleurs joueurs, réussit l'exploit d'écarter l'Espagne privée pour sa part de Nadal. Après le double de samedi, remporté à la surprise générale par le duo Draganja-Mektic contre Feliciano et Marc Lopez (6-7, 7-6, 7-6, 2-6, 6-4, en 4h23), la Croatie mène 2-1 à Osijek.