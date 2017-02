Le Canada et la Grande-Bretagne au coude à coude, les Etats-Unis bien partis contre la Suisse

En l'absence de leurs stars respectives, Milos Raonic et Andy Murray, le Canada et la Grande-Bretagne sont dos à dos après la premier journée de leur duel du 1er tour de la Coupe Davis, vendredi à Ottawa.

Pour le deuxième match de sa jeune carrière en Coupe Davis, Denis Shapovalov n'a pas réussi à inquiéter Daniel Evans (N.45 mondial), vainqueur expéditif du premier simple 6-3, 6-3, 6-4. Face à Evans, finaliste le mois dernier de son premier tournoi ATP et 8e de finaliste de l'Open d'Australie, le prodige canadien de 17 ans a multiplié les fautes directes (39) et ne s'est créé que deux balles de break, sans les concrétiser.

Denis Shapovalov et Daniel Evans lors de Canada - Grande-Bretagne en Coupe Davis 2017AFP

Mais Pospisil a ramené les deux équipes à égalité en surclassant dans le deuxième simple Kyle Edmund 6-4, 6-1, 7-6 (7/3) malgré une alerte à un genou dès le premier set. Le 133e mondial a maitrisé sans mal son adversaire avec sa première balle de service et ses 19 aces. Pospisil est, en l'absence de Raonic, le joueur-clef de son pays.

Samedi, il fera équipe avec l'inusable Daniel Nestor qui participera, à 44 ans, à son 50e match de Coupe Davis pour tenter de faire basculer le Canada en tête face à Jamie Murray, frère aîné d'Andy et ancien N.1 mondial de la spécialité, et Dominic Inglot.

En quarts de finale début avril, le vainqueur de ce duel affrontera le Japon ou la France qui, après la première journée, mène 2 à 0 face à la sélection nippone privée de Kei Nishikori.

Vers une affiche Australie - Etats-Unis en quart

Pour leur part, les Etats-Unis ont fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finales de la Coupe Davis, en remportant les deux premiers simples contre la Suisse, privée de ses stars Roger Federer et Stan Wawrinka, vendredi. Le N.1 américain Jack Sock a idéalement lancé son équipe en surclassant Marco Chiudinelli 6-4, 6-3, 6-1 en moins de deux heures de jeu sur la surface dure de Birmingham, dans l'Alabama.

Sock qui a fait son entrée dans le top 20 mondial pour la première fois de sa carrière le mois dernier, a distillé 12 aces et n'a pas tremblé sur les quatre balles de break de son adversaire, 146e mondial.

John Isner a eu un peu plus de mal face Henri Laaksonen, 127e mondial, qu'il a battu en quatre sets 4-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7/1). Isner a comme souvent fait la différence avec son service (28 aces, zéro double faute), mais a été gêné par l'opiniâtreté de son adversaire.

Même s'ils sont désormais privés de frères Bob et Mike Bryan qui ont renoncé à 38 ans définitivement à la Coupe Davis, les Etats-Unis pourraient empocher le point de la victoire dès le double de samedi. Steve Johnson et Sam Querrey seront opposés à Antoine Bellier et Adrien Bossel qui n'ont pas leur expérience sur le circuit ATP.

Les Etats-Unis, nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe Davis, se déplacerait, en cas de succès, en Australie début avril pour les quarts quarts de finale. L'Australie de Nick Kyrgios n'a pas fait de détails face à la République tchèque balayée 3 à 0, sans gagner le moindre set.