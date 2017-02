Mahut et Herbert doivent plier l'affaire

La difficulté, avant un tel match, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à gagner. Tout le monde attendait de l'équipe de France qu'elle mène 2-0 au terme des deux premiers simples. Tout autre résultat qu'une qualification-éclair, vu le contexte de ce huitième de finale Japon-France, serait vécu comme anormal. Pour l'heure, les Bleus ont fait le métier, Richard Gasquet et Gilles Simon ayant tous les deux remporté leurs matches en trois sets. "Deux à zéro, c'était attendu, c'était espéré surtout, a concédé Yannick Noah. On a su répondre aux attentes."

Maintenant, il reste à terminer le travail, et ce sera la mission de Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Le double tricolore, à l'instar de ses petits camarades en simple vendredi, sait ce qu'il a à faire. Sans lui mettre la pression, Yannick Noah n'attend rien d'autre qu'une victoire. "Sur le papier, un peu comme les simples, ils doivent gagner", a souligné le capitaine, même s'il n'ignore pas que la paire Mahut-Herbert ne traverse pas vraiment une période faste. "Ils ont perdu en quarts à l'Open d'Australie, a-t-il rappelé, ils ont le statut de N.1 à défendre, il y a eu un petit stress depuis le début de la saison. On essaie de remettre tout ça en place".

" Le seul facteur qui pourrait être un peu négatif, c'est la gestion du stress "

Noah veut croire que l'air de la Coupe Davis aura fait du bien à la doublette bleue. "Un staff pendant l'année, c'est très bien, mais quand on peut avoir les conseils de Cédric (Pioline), de Loïc Courteau ou de moi-même, ça peut peut-être aider, juge-t-il. Ils ont fait du bon boulot. J'espère qu'on les a remis sur les rails pour le match de demain mais aussi pour la suite." Si l'on en croit le tirage au sort, Mahut et Herbert doivent affronter Yuichi Sugita et Yasutaka Uchiyama, mais le capitaine peut changer l'équipe jusqu'à une heure du match, sachant qu'il ne dispose d'aucun joueur classé dans les 150 meilleurs en double.

Quels que soient les rivaux, les Français seront donc archi favoris, même s'ils n'ont pas joué leur meilleur tennis ces derniers mois au Masters puis à l'Open d'Australie. "Ils vont jouer avec leurs forces, estime Noah. Ils connaissent très bien la tactique et les placements du double, ils se sont bien entraînés donc physiquement il n'y a aucun problème. Le seul facteur qui pourrait être un peu négatif, c'est la gestion du stress. On va essayer de se préparer au mieux et s'ils font leur match, normalement, quel que soit l'adversaire, ils doivent gagner. Ils sont N.1 mondiaux."