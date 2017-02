Mené 6-3, 3-1, Djokovic a fini par faire plier Medvedev et mettre la Serbie sur orbite

La Serbie de Novak Djokovic mène 2 à 0 face à la Russie à l'issue de la première journée de la rencontre du premier tour du groupe mondial de la Coupe Davis entre les deux équipes, vendredi à Nis. L'abandon du Russe Daniil Medvedev alors qu'il était mené deux sets à un lors du deuxième simple face à Djokovic a permis a la Serbie de remporter sa deuxième victoire.

Auteur d'un match brouillon qui ne l'a certainement pas rassuré, Djokovic, le N.2 mondial, a cédé le premier set avant de se ressaisir et de bénéficier de la blessure du Russe, diminue par des crampes et forcé à l'abandon alors que le score était de 3-6, 6-4, 6-1, 1-0. Dans le match d'ouverture, Viktor Troicki avait battu Karen Khachanov 6-4, 6-7 (3/7), 6-3, 1-6, 7-6 (8/6).

L'Argentine au bord de l'élimination face à l'Italie

L'Argentine, tenante du trophée mais privée de ses deux meilleurs joueurs Juan Martin del Potro (38e joueur mondial), et Federico Delbonis (49e), est proche d'une élimination prématurée en Coupe Davis, menée 2-0 par l'Italie, vendredi à Buenos Aires.

"C'était un match difficile en dépit du résultat, parce que les deux premiers sets ont duré presque deux heures", a commenté Paolo Lorenzi (43e) après avoir donné le premier point à l'Italie en l'Argentin Guido Pella 6-3, 6-3, 6-3. Menée 1-0, l'Argentine, sans son porte-bonheur Del Potro, vice-champion olympique, priait pour le succès de Carlos Berlocq (81e) dans le deuxième simple du jour. Mais l'Argentin, qui a fêté vendredi ses 34 ans, n'avait plus disputé de simple en Coupe Davis depuis le premier tour 2015, contre le Brésil.

Et s'il a pu redonner un peu d'espoir à ses compatriotes en s'emparant du troisième set et en poussant Andreas Seppi (68e) au jeu décisif au suivant, il n'a pu que retarder l'échéance. Après avoir annulé trois balles de match et égalisé à 6/6, Berlocq s'est incliné en quatre sets 6-1, 6-2, 1-6, 7-6 (8/6). Le duo Leonardo Mayer/Diego Schwartzman va donc devoir porter tout l'espoir d'un peuple face aux Italiens Simone Bolelli/Andreas Seppi samedi en double pour maintenant l'Argentine dans la course. Sinon, l'Argentine deviendra le 10e tenant du trophée à être éliminée dès le premier tour depuis 1972.