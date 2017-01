Rafael Nadal renonce à Croatie-Espagne

Rafael Nadal ne sera pas là pour défendre les couleurs de l'Espagne en Croatie, lors du 1er tour de Coupe Davis. Le Majorquin a déclaré forfait et sera remplacé par Feliciano Lopez, 35 ans et 33e mondial, au sein d'une équipe d'Espagne de retour dans le groupe mondial après deux ans d'absence. Roberto Bautista (16e mondial) en sera le leader, Pablo Carreno (26e) et Marc Lopez (10e mondial en double) la complètent.

Compte tenu "du peu de temps de récupération dont (le joueur) dispose" d'ici à ce week-end, l'encadrement médical de la Fédération a préféré que Nadal ne soit pas aligné lors de ce premier tour du groupe mondial. L'ancien N.1 mondial, actuel 6e à l'ATP, a notamment dû livrer deux batailles en cinq sets à deux jours d'intervalle, vendredi en demi-finale face au Bulgare Grigor Dimitrov (en près de 5h00 de jeu), puis en finale dimanche.

En outre, durant le mois de janvier, Nadal "a disputé un grand nombre de matches après quatre mois d'inactivité", ce qui, à 30 ans, est plus difficile à enchaîner qu'avant, précise la RFET. La Croatie est finaliste de la dernière édition.