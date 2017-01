Au Japon, la France jouera sans Tsonga

La France se présentera au Japon sans Jo-Wilfried Tsonga. C'était dans l'air depuis quelques semaines déjà, le numéro 12 mondial l'a confirmé après sa défaite à l'Open d'Australie. Le Français a annoncé qu'il ne ferait pas le déplacement pour le premier tour de la Coupe Davis qui aura lieu du 3 au 5 février. Le capitaine des Bleus, Yannick Noah, dévoilera sa sélection à 11h00.

Le Japon jouera sans Kei Nishikori, le France se présentera, elle, sans Jo-Wilfried Tsonga. Le Français avait annoncé dès le mois de novembre qu'il n'était pas sûr de faire le voyage au Japon. En cause, la naissance de son premier enfant disait-il : "C'est évident que je ne vais pas pouvoir faire une année où je ne serai pas auprès de Noura et la laisser gérer ça toute seule. Pour être honnête, je n'en ai aucune idée pour l'instant [de savoir s'il ira au Japon avec les Bleus, ndlr]."

C'est pour rester auprès de sa compagne qu'il ne sera pas de la partie au début du mois de février. "Je vais me rentrer et me consoler auprès de Noura, qui a été hospitalisée en début de tournoi," a expliqué le joueur dans des propos rapportées par un journaliste sur place. Sans lui, les Bleus présenteront tout de même une équipe de qualité. Gaël Monfils (N.6) et Richard Gasquet (N.18) pourraient être de la partie. C'est plus incertain pour Lucas Pouille (N.16), qui a quitté l'Open d'Australie blessé.