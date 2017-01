Coupe Davis : Kei Nishikori ne sera pas de la partie pour Japon - France

Yannick Noah et les Bleus ne vont pas s'en plaindre. Kei Nishikori ne va pas croiser leur route en Coupe Davis. Du 3 au 5 février, la France se déplace au Japon pour le premier tour de l'épreuve. Et les Japonais, quarts de finaliste en 2014, ne pourront donc pas compter sur leur arme numéro 1, qui a annoncé juste avant l'Open d'Australie son intention de ne pas participer à la Coupe Davis cette saison.

Kei Nishikori, cinquième joueur mondial, a choisi d'y renoncer pour se consacrer à sa saison. A 27 ans, Nishikori souhaite en effet passer un cap. "Je n'ai pas de grand titre à mon palmarès encore, même pas de Masters. Mon but cette année est de gagner un grand tournoi", a-t-il expliqué lors de la conférence de presse.

Pour l'équipe de France, cela change clairement la donne. Les compatriotes de Nishikori ne jouent en effet pas dans la même catégorie. Yoshihito Nishioka pointe ainsi à la 100e place alors que Yuichi Sugita (111e) et Taro Daniel (125e) sont un peu plus loin encore. Sans Nishikori, ce Japon-France s'annonce beaucoup moins corsé. Et pour les Français, éliminés au stade des demi-finales l'année dernière, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour débuter cette nouvelle campagne.