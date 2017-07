Djokovic débute sa longue descente, Monfils sort du Top 20

Alors qu'il n'a pas joué cette semaine, pas plus que Stan Wawrinka, Novak Djokovic a perdu au profit du Suisse sa place de numéro 4 mondial. Il faudra de toute façon s'y habituer : l'ancien numéro 1 mondial, qui a annoncé la fin de sa saison il y a quelques jours, va poursuivre sa longue descente au classement ATP. Pour se convaincre que la nouvelle n'est pas qu'anecdotique, tant la chute du Serbe est désormais programmé, il faut fouiller les archives du classement et remonter à juillet 2007. A cette date, Djokovic devenait numéro 3 mondial et en 10 ans, il n'avait plus quitté le Top 4 des meilleurs joueurs du monde.

L'autre information de ce classement, c'est la belle montée d'Alexander Zvrerv. Le jeune prodige allemand se hisse à la 8e place, le meilleur rang de sa carrière. Dans le haut de la hiérarchie, à noter également la chute de six places du Français Gaël Monfils, qui sort du Top 20 (22e). La Monf' en faisait partie depuis un an et demi et le mois de janvier 2016. Mais son début d'année 2017 en pointillés a précipité sa descente et il n'est désormais plus le numéro 2 français, laissant cette place à Lucas Pouille, toujours 17e joueur mondial.

Gaël Monfils - Wimbledon 2017Getty Images

Le Luxembourgeois Gilles Müller, éliminé en demi-finale à Atlanta face à John Isner (18e, +2), obtient son meilleur classement à ce jour, 21e. L'Italien Fabio Fognini, titré à Gstaad, bondit quant à lui au 25e rang (+6). Mais la plus forte progression est à mettre au profit de l'Argentin Leonardo Mayer (+89, 49e), vainqueur à Hambourg au détriment de l'Allemand Florian Mayer, qui lui aussi en profite pour s'élever au classement (56e, +45).

Classement ATP au 31 juillet :

1. Andy Murray (GBR) 7750 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 7465

3. Roger Federer (SUI) 6545

4. Stan Wawrinka (SUI) 5780 (+1)

5. Novak Djokovic (SRB) 5325 (-1)

6. Marin Cilic (CRO) 5155

7. Dominic Thiem (AUT) 4065

8. Alexander Zverev (GER) 3150 (+3)

9. Kei Nishikori (JPN) 3140 (-1)

10. Milos Raonic (CAN) 3130 (-1)

11. Grigor Dimitrov (BUL) 3070 (-1)

12. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2805

13. David Goffin (BEL) 2560

14. Tomas Berdych (CZE) 2480

15. Pablo Carreno (ESP) 2350

16. Roberto Bautista (ESP) 2335 (+2)

17. Lucas Pouille (FRA) 2255

18. John Isner (USA) 2250 (+2)

19. Jack Sock (USA) 2200

20. Nick Gyrgios (AUS) 1930 (+1)

21. Gilles Müller 1930 (+2)

22. Gaël Monfils (FRA) 1915 (-6)

...

25. Fabio Fognini (ITA) 1475 (+6)

...

49. Leonardo Mayer (ARG) 907 (+89)

...

56. Florian Mayer (GER) 833 (+45)