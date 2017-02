Les Etats-Unis mènent 2 à 0 face à l'Allemagne

Görges s'est blessée samedi au genou gauche en tombant lourdement lors du cinquième jeu du deuxième set alors qu'elle était menée 6-3, 3-1 par CoCo Vandeweghe. Elle avait pu reprendre la rencontre, mais celle-ci avait été interrompue par des fortes pluies et devait initialement reprendre dimanche à 09h30 locales.

La prochaine rencontre entre Vandeweghe, 20e mondiale, et Andrea Petkovic (N.51) est capitale, puisqu'elle peut offrir la victoire aux Etats-Unis qui n'ont plus atteint les demi-finales depuis 2010. Le vainqueur sera opposé à la République tchèque, tenante du titre et lauréate de cinq des six dernières éditions, qui a battu l'Espagne 3 à 2.

Petkovic a perdu le premier simple samedi contre Alison Riske 7-6 (12/10), 6-2, un match qu'elle n'avait pas abordé dans les meilleures dispositions après une bourde des organisateurs qui ont diffusé une version ancienne, interdite depuis 1945, de l'hymne allemand.

Petkovic avait d'abord eu une réaction très virulente après sa défaite ("C'est une honte totale, un affront, c'est la pire chose que j'aie jamais vécue"), avant de nuancer dimanche matin sur les réseaux sociaux ses propos.

"C'était une erreur, les Américains ont présenté leurs excuses. J'ai connu des choses plus graves dans ma vie", a-t-elle écrit. "Mais c'est vrai que c'est la pire chose que j'aie jamais vécue en Fed Cup", a ajouté l'Allemande.