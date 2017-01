Le programme de lundi : Déjà du lourd avec Murray, Wawrinka, Federer et neuf Français

C'est parti pour l'Open d'Australie. Dès 1h du matin, heure de Paris, dans la nuit de dimanche à lundi, le premier tour débutera avec un programme copieux. Simona Halep, tête de série numéro 4 du tableau féminin, ouvrira le bal sur la Rod Laver Arena, contre l'Américaine Shelby Rogers. Chez les hommes, Kei Nishikori sera lui aussi sur le pont dès 11 heures du matin (heure locale) sur la Hisense Arena. Le Japonais affrontera le Russe Andrey Kuznetsov, 48e au classement ATP.

Andy Murray jouera pour sa part en troisième position sur le court central. Son premier adversaire sera l'Ukrainien Ilya Marchenko. La session de nuit, qui débutera aux alentours de 9h du matin heure française, verra l'entrée en lice de plusieurs ténors. Angelique Kerber, numéro un mondiale et tenante du titre à Melbourne, mais fragilisée en ce début de saison 2017, fera face à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko.

Déjà de la perte chez les Bleus ?

Roger Federer, quadruple vainqueur du tournoi (2004, 2006, 2007, 2010) mais éloigné des courts pendant six mois pour soigner son genou récalcitrant, effectuera dans la foulée sa grande rentrée. Face à lui, Jurgen Melzer. L'Autrichien est un des rares joueurs sur le circuit plus vieux que Federer, puisqu'il est né trois mois avant le Suisse. 8e mondial au printemps 2011, Melzer pointe aujourd'hui à la 300e place et il a dû s'extirper des qualifications pour entrer dans le grand tableau. Toujours en "night session", mais sur la Margaret Court Arena, Stan Wawrinka devra lui se méfier du gaucher Martin Klizan, 35e mondial.

Grosse première journée également pour le tennis français : pas moins de 10 Tricolores sont au programme ce lundi. Pauline Parmentier chez les dames et neuf chez les messieurs, parmi lesquels Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille, respectivement têtes de série 12 et 16. Tsonga sera opposé au Brésilien Thiago Monteiro et Pouille au Kazakh Alexander Bublik. La tâche s'annonce difficile pour Adrian Mannarino, contre le prometteur russe Karen Khachanov, ainsi que pour Quentin Halys et Pierre-Hugues Herbert, confrontés aux têtes de série américaines Sam Querrey (31) et Jack Sock (23).

Jo-Wilfried Tsonga - Doha 2017AFP

Le programme court par court

Rod Laver Arena

A partir de 1h du matin

Simona Halep (Rou/N.4) – Shelby Rogers (EU)

Venus Williams (EU/N.13) – Kateryna Kozlova (Ukr)

Andy Murray (GB/N.1) – Ilya Marchenko (Ukr)

A partir de 9h du matin

Angelique Kerber (All/N.1) – Lesia Tsurenko (Ukr)

Roger Federer (Sui/N.17) – Jurgen Melzer

Margaret Court Arena

A partir de 1h du matin

Garbine Muguruza (Esp/N.7) – Marina Erakovic (NZ)

Bernard Tomic (Aus/N.27) – Thomaz Bellucci (Bre)

Roberta Vinci (Ita/N.15) – Coco Vandeweghe (EU)

A partir de 9h du matin

Stan Wawrinka (Sui/N.4) – Martin Klizan (Svq)

Eugénie Bouchard (Can) – Louisa Chirico (EU)

Hisense Arena

A partir de 1h du matin

Kei Nishikori (Jap/N.5) – Andrey Kuznetsov (Rus)

Annika Beck (All) – Ashleigh barty (Aus)

Svetlana Kuznetsova (Rus/N.8) – mariana Duque-Marino (Col)

Pas avant 8h30 du matin

Nick Kyrgios (Aus/N.14) – Gastao Elias (Por)

Court N.2

A partir de 1h du matin

Gerald Melzer (Aut) – Alex De Minaur (Aus)

Shuai Zhang (Chn/N.20) – Aliaksandra Sasnovich (Blr)

Elina Svitolina (Ukr/N.11) – Galina Voskoboeva (Kaz)

Jo-Wilfried Tsonga (Fra/N.12) – Thiago Monteiro (Bré)

Court N.5

A partir de 1h du matin

Aljaz Bedene (GB) – Victor Estrella Burgos (Dom)

Anastasija Sevastova (let/N.32) – Não Hibino (Jap)

Adrian Mannarino (Fra) – Karen Khachanov (Rus)

Eri Hozumi (Jap) – Carina Witthoeft (All)

Court N.7

A partir de 1h du matin

Ying Ying Duan (Chn) – Rebecca Sramkova (Svq)

Sam Querrey (EU/N.31) – Quentin Halys (Fra)

Stefanie Voegele (Sui) – Kurumi Nara (Jap)

Jack Sock (EU/N.23) – Pierre-Hugues Herbert (Fra)

Court N.8

A partir de 1h du matin

Laura Siegemund (All/N.26) – Jelena Jankovic (Ser)

Pauline Parmentier (Fra) – Misaki Doi (Jap)

Paolo Lorenzi (Ita) – James Duckworth (Aus)

Steve Darcis (Bel) – Sam Groth (Aus)

Court N.10

A partir de 1h du matin

Nicolas Almagro (Esp) – Jérémy Chardy (Fra)

Alison Riske (EU) – Madison Brengle (EU)

Sorana Cirstea (Rou) – Irina Khromacheva (Rus)

Dudi Sela (Isr) – Marcel Granollers (Esp)

Court N.13

A partir de 1h du matin

Kiki Bertens (PB/N.19) – Varvara Lepchenko (EU)

Jaimee Fourlis (Aus) – Anna Tatishvili (EU)

Pablo Cuevas (Uru/N.22) – Diego Schwartzman (Arg)

Lucas Pouille (Fra/N.16) – Alexander Bublik (Kaz)

Court N.14

A partir de 1h du matin

Monica Puig (PR/N.29) – Patricia Maria Tig (Rou)

Mischa Zverev (All) – Guillermo Garcia-Lopez (Esp)

Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/N.24) – Evgeniya Rodina (Rus)

Facundo Bagnis (Arg) – Daniel Evans (GB)

Court N.15

A partir de 1h du matin

Nicolas Mahut (Fra) – Ryan Harrison (EU)

Viktorija Golubic (Sui) – Kristyna Pliskova (Rtc)

Albert Ramos-Vinolas (Esp/N.26) – Lukas Lacko (Svq)

Court N.19

A partir de 1h du matin

Julia Goerges (All) - Katerina Siniakova (Rtc)

Andrey Rublev (Rus) - Yen Hsun-Lu (Tpe)

Paul-Henri Mathieu (Fra) - Andreas Seppi (Ita)

Daria Kasatkina (Rus/N.23) - Shuai Peng (Chn)

Court N.20

A partir de 1h du matin

Irina-Camelia Begu (Rou/N.27) - Yaroslava Shvedova (Kaz)

John Isner (EU/N.19) - Konstantin Kravchuk (Rus)

Francesca Schiavone (Ita) - Julia Boserup (EU)

Steve Johnson (EU) - Federico Delbonis (Arg)

Court N.22

A partir de 1h du matin

Viktor Troicki (Ser/N.29) - Damir Dzumhur (Bos)

Natalia Vikhlyantseva (Rus) - Vania King (EU)

Stephane Robert (Fra) - Dusan Lajovic (Ser)