Gasquet a encore cédé face à Nadal, Mannarino dernier Français en lice

Une quinzième rencontre, pour une quinzième défaite. Richard Gasquet affrontait dans la nuit de mercredi à jeudi Rafael Nadal. Et comme à chaque fois depuis leurs débuts sur le circuit pro, le Biterrois n'a pas trouvé la solution face à son adversaire espagnol et a rendu les armes en deux sets (6-3, 6-4). Gasquet éliminé, il reste toujours un Français en lice : Adrian Mannarino. Tombeur de Sam Querrey (6-2, 7-6), il confirme qu'il est en forme après son quart de finale à Montréal. Il rencontrera Dominic Thiem au 3e tour.

Deux sets gagnés, deux breaks réalisés, un petit ace pour conclure et 1h25 de jeu : ce nouveau duel entre Richard Gasquet et Rafael Nadal a été mené avec une maîtrise déconcertante pas l'Espagnol. Le Français, lui, ne pouvait que constater son impuissance après la rencontre (L'Equipe.fr) : "Contre lui, tous mes défauts ressortent très vite. Son service de gaucher, son revers fuyant, son coup droit qui monte très haut sur mon revers. Tout est compliqué pour moi. Ça a toujours été le joueur le plus dur." Et après 15 matches, il cherche toujours la formule gagnante.

Mannarino jouera Thiem pour une place en quart

Adrian Mannarino, lui, a trouvé la bonne carburation ces dernières semaines. Déjà performant à Montréal (quart de finale), il s'est qualifié pour le troisième tour de Cincinnati aux dépens de Sam Querrey. Si la veille il avait dû batailler (et sauver une balle de match) face à Robin Haase, il a plus facilement disposé de l'Américain (6-2, 7-6). Même l'interruption de quelques minutes dans le tie-break en raison de la pluie ne l'a pas perturbé et il a réussi à s'éviter un troisième set au résultat incertain.

C'est Dominic Thiem, tête de série numéro 3 de ce tournoi, qui se dresse désormais face à lui. Le défi s'annonce de taille, d'autant plus qu'il n'a encore jamais battu l'Autrichien en quatre confrontations. Mais Mannarino avait su trouver la solution face à Milos Raonic au Canada pour taper son deuxième Top 10 de la saison (après Tsonga à Monte-Carlo). Et il est sur une dynamique plus positive que Thiem, battu au premier tour à Montréal. Le battre serait bien sûr un exploit, mais il reste envisageable pour le Français.