Gasquet fait le boulot et retrouvera Nadal

Gasquet continue sur sa lancée à Cincinnati. Cinq jours après avoir failli s'offrir le scalp d'Alexander Zverev au 2e tour du Masters 1000 de Montréal, Richard Gasquet s'est qualifié pour le 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati après son succès maîtrisé en deux manches face à John-Patrick Smith (6-4, 6-4), lundi, lors du 1er tour. Le Français a passé un peu plus d'une heure (1h24) pour ses grands débuts dans le tournoi américain.

Gasquet va viser une première victoire face à Nadal

Cette victoire va lui offrir un nouveau gros challenge lors de cette tournée US : affronter Rafael Nadal au 2e tour. Incapable de battre l'Espagnol depuis ses débuts sur le circuit professionnel, Gasquet sera en effet en quête d'une grande première pour face au futur N.1 mondial. Cette 15e confrontation, la première depuis un an et demi et leur demi-finale jouée à Bâle fin 2015 (victoire de Nadal (6-4, 7-6(7)), fera également office de grand test pour le Bitterois à quinze jours du début de l'US Open (28 août - 10 septembre). Handicapé par des problèmes physiques récurrents depuis le début de la saison, le Français peut faire de cette tournée sur ciment un moment important de sa saison.

Au terme d'une rencontre globalement serrée lors de ce 1er tour, le 29e joueur mondial a fait parler sa science tactique face à un joueur très offensif. Beaucoup plus régulier dans l'ensemble (18 fautes directes contre 25), Gasquet a profité du niveau inégal de l'Australien pour rapidement prendre les commandes de la rencontre. Malgré une frayeur en fin de première manche, il a fait fructifier son break arraché d'entrée de partie pour être aux commandes de cette confrontation. Il est allé ensuite chercher le debreak dans la deuxième manche (à 2-4) pour s'éviter un match à rallonge. Régulier au service et solide en fond de court (18 coups gagnants), le N.4 français a signé une copie soignée. La suite de son parcours sera une montagne.