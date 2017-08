Une nouvelle fois, Jo-Wilfried Tsonga disparait dès son entrée en lice

Les tournois se suivent et se ressemblent pour Jo-Wilfried Tsonga. Pour la deuxième fois de suite, le Français a été éliminé dès son entrée en lice. A Montréal, Sam Querrey s'était mis au travers de sa route, cette fois, c'est Ivo Karlovic qui est venu contrarier le Manceau pour son premier match à Cincinnati (6-3, 7-6). A un peu moins de deux semaines de l'US Open, Tsonga n'est pas au mieux. Il aura pourtant gros à jouer lors de la dernière levée du Grand Chelem de la saison puisqu'il y avait atteint les quarts de finale en 2016.

" Beaucoup de frustration "

Tout le monde connaît la recette avec Karlovic. Mais il peut être compliqué de s'en sortir si l'on n'est pas au meilleur de sa forme. Et Tsonga, qui n'a plus gagné de match depuis Wimbledon, ne l'est pas. Il n'a pas démérité mais face au service implacable de son adversaire (19 aces), il n'a pas trouvé la solution. Il a pourtant eu quelques occasions, à l'image de ses deux balles de set dans le tie-break de la deuxième manche mais c'est Karlovic qui a fini par avoir le dernier mot. Agacé, le Français a fracassé sa raquette après la balle de match.

"Il y a toujours beaucoup de frustration sur ce genre de match parce qu'on a l'impression que ça se joue à quelques coups, a-t-il expliqué après la rencontre dans des propos rapportés par L'Equipe.fr. On n'a pas l'impression qu'on contrôle quoi que ce soit." Voilà le Français bien démuni à deux semaines de l'US Open où il devra défendre une place de quart de finaliste. Le numéro 12 mondial est clairement en difficulté depuis quelques mois : c'est sa cinquième élimination dès son entrée en lice d'un tournoi.