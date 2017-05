Benoît Paire s’offre Stan Wawrinka au 2e tour

Benoît Paire continue sur sa lancée. Après s’être offert le scalp de Pablo Carreno-Busta mardi, le Français a frappé un grand coup ce mercredi soir en s’offrant Stan Wawrinka, tête de série numéro 3 du tournoi, en trois sets (7-5, 4-6, 6-2). Au prochain tour, c’est un autre gros morceau qui attend Paire en la personne de Pablo Cuevas. Il n’empêche, cette victoire relance définitivement sa saison sur terre battue. Après trois tournois en demi-teinte, à Monte-Carlo, Barcelone et Estoril, le Français repart du bon pied.

Pourtant, comme souvent, l'explosif Français a failli perdre le fil. Après avoir réussi à neutraliser le Suisse et saisi l'occasion parfaite dans la première manche (7-5) , l'Avignonnais a connu un gros trou d'air dans le deuxième set, après une interruption dûe à la pluie (7-5, 4-6). On pensait alors que "Stanimal" allait enclencher la deuxième. Mais le finish parfait, c'est Paire qui l'a réalisé. Agressif, ingénieux mais surtout très efficace, le Français a fait parler son talent pour faire plier le numéro 3 mondial. Et si le prochain tour face à Cuevas s'annonce serré tant l'Uruguayen a flambé les dernières semaines sur terre, il pourra se rappeler du passé : en trois confrontations, il a toujours gagné.

Pour Wawrinka, en revanche, c'est une défaite qui fait mal. Après sa finale perdue à Indian Wells, l'Helvète enchaîne les performances mitigées, n'ayant pas franchi les 8es sur ses trois derniers tournois. Inquiétant à trois semaines de Roland-Garros...