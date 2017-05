Masters Madrid - Pour Andy Murray aussi, il est temps de s’inquiéter

Sa galère est moins médiatique mais bien réelle. Cachées par les errements de Novak Djokovic pendant un temps, les difficultés d’Andy Murray cette saison sont apparues au grand jour jeudi à Madrid. Le numéro un mondial - faut-il le rappeler – s’est fait dévorer tout cru par le jeune Borna Coric, 59e mondial et "lucky loser", en moins d’une heure et demie (6-3, 6-3). Pas franchement digne d’un ancien vainqueur du tournoi (en 2015).

Lent, imprécis mais surtout beaucoup trop friable mentalement, Murray n’a jamais su reprendre le fil des échanges et laissé filer ce match. "J’étais vraiment frustré de mon jeu. Je ne construisais aucun point", a reconnu l'Ecossais après coup. "Le fait que je persiste à jouer de la même façon, à commettre les mêmes erreurs était très frustrant. J’aurais dû essayer plus de choses et je ne l’ai pas fait" a-t-il ajouté. Frustrant oui, mais surtout inquiétant.

Andy Murray - Madrid 2017Getty Images

15 victoires, 5 défaites

Car mine de rien, le début de saison du Britannique s’apparente à une lente mais inéluctable agonie. Bien sûr, son bilan reste plus que positif avec 15 victoires et 5 défaites. Mais l’Écossais est habitué à tellement mieux que cela fait presque tâche. Avec pour seul titre le tournoi de Dubai en 2017, il n’a pas encore retrouvé les sensations qui faisait de lui la terreur de la fin d’année 2016.

Surtout, si Murray n’a jamais été un spécialiste de terre battue, il était parvenu ces dernières années à combler l’écart et à faire bien plus que de la figuration. La preuve l’année passée, il avait enchaîné demie à Monte-Carlo et finales à Madrid, Rome et Roland-Garros. Cette saison, il s’est fait sortir en huitième en Principauté et a chuté en demie à Barcelone, face à Thiem.

Alors, forcément au même stade la saison, le bilan est très différent, même s'il comptait un tournoi de plus la saison passée.

" Il faut se remettre en mode compétition... "

Encore gêné par son épaule, après avoir été ralenti par son coude, Murray n’est certes pas à 100%. Mais même à 70%, il devrait pouvoir se sortir de matches comme celui de jeudi. "Mon problème à l’épaule m’a empêché de servir à l’entraînement pendant deux semaines. Ce n’est pas une excuse. Il faut se remettre en mode compétition… " a-t-il développé après le match.

Avant de lâcher, presque fataliste : "J'ai des raisons d'être soucieux". A deux semaines de Roland-Garros, c'est un bel euphémisme…