Nadal, Djokovic, Tsonga... la Caja Magica réservera-t-elle des surprises ?

ATP Madrid

Pays : Espagne

Date : 7 au 14 mai 2017

Catégorie : Masters 1000

Dotations : 5 439 350 dollars

Tenant du titre : Novak Djokovic

Rétro 2016

Il y a un an, Novak Djokovic marchait encore sur l'eau. Après l'Open d'Australie et un nouveau doublé Indian-Wells, le Serbe a remporté le Masters 1000 madrilène pour la deuxième fois de sa carrière en battant en finale Andy Murray, alors tenant du titre. L'Ecossais avait eu le mérite d'éliminer Rafael Nadal en demi-finale, vainqueur à Monte-Carlo et Barcelone les semaines précédentes. Et de prendre un set à Djokovic en finale, avant s'incliner en trois manches. C'était la seule contrariété de la semaine pour le numéro un mondial d'alors, tombeur de Milos Raonic et Kei Nishikori sur la route de la finale, qui effaçait par la même une sortie manquée à Monte-Carlo deux semaines plus tôt.

Le plateau

Les principaux joueurs sont là, surtout Rafael Nadal en quête d'un 30e Masters 1000 en carrière. Un seul absent de marque du Top 10 mondial cette année à Madrid : Roger Federer, qui a décidé de lever le pied lors de la saison sur terre battue après un début d'année idyllique. Avec lui, Juan Martin Del Potro a également déclaré forfait pour le rendez-vous madrilène. L'Argentin est brusquement rentré chez lui la semaine dernière suite au décès de son grand-père. Un malheur partagé avec Nick Kyrgios, lui aussi touché par la disparition de son aïeul, à ceci près que l'Australien est maintenant revenu pour tenir sa place dans le tableau. Le forfait de Del Potro a profité à Nicolas Mahut, qui a ainsi intégré le grand tableau sans passer par la case qualification.

Le tableau

Le tirage au sort du tableau du M1000 madrilène a réservé de belles bagarres en perspective la semaine prochaine. Et il n'a pas vraiment gâté Kyrgios : il aura sur sa route Marcos Baghdatis au 1er tour, Ryan Harrison ou son compatriote Bernard Tomic au 2e. Et éventuellement Rafael Nadal au troisième, dans un match qui sent bon la poudre orange.

Exempté de premier tour, Nadal affrontera dans son match inaugural Joao Sousa ou Fabio Fognini, l'Italien qui l'a fait chuter trois fois il y a deux ans, dont deux fois sur terre battue. Tout en haut du tableau, Andy Murray, N.1 mondial, aura Garcia-Lopez ou Copil en face de lui au 2e tour. De l'autre côté, Novak Djokovic, tenant du titre, sera aux prises avec un terrien espagnol : Robredo ou Almagro.

Côté Français, Gaël Monfils et Gilles Simon, deux Tricolores qui ont besoin de décoller au classement, auront droit à leur premier duel l'un face à l'autre cette année, d'entrée de tournoi. Après un joueur qualifié au 1er tour, Jo-Wilfried Tsonga pourrait avoir David Ferrer face à lui au tour suivant, puis Kei Nishikori au troisième et encore Novak Djokovic en quart de finale. Nicolas Mahut affrontera l'Américain Jack Sock au 1e tour, et Benoît Paire l'Espagnol Pablo Carreno.

Les quarts de finale théoriques

Andy Murray (GBR) - Dominic Thiem (AUT)

Stan Wawrinka (SUI) - Marin Cilic (CRO)

Milos Raonic (CAN) - Rafael Nadal (ESP)

Kei Nishikori (JAP) - Novak Djokovic (SER)

Trois stats à avoir en tête

1 - Depuis 2002, année du retour du tournoi madrilène sur le circuit ATP, un seul Français a réussi à atteindre la finale de Madrid : Gilles Simon. Le Niçois, alors 16e mondial, avait réussi cet exploit en gagnant tous ses matches en trois sets, dont une demi-finale face à Rafael Nadal, alors N.1 mondial, après 3h20 de jeu (3-6, 7-5, 7-6).

4 - Rafael Nadal est le recordman de titre à Madrid depuis 2002. Le Majorquin a disputé 7 finales pour 4 titres au total, dont un décroché alors que le Masters Serie était encore joué en dur indoor, au mois de novembre dans la Madrid Arena, dans une finale jouée au meilleur des cinq sets.

243 - En 2009, Nadal et Djokovic ont disputé le match le plus long de l'histoire au meilleur des trois manches. C'était en demi-finale et l'Espagnol s'était imposé 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (11/9) après 4h03 de jeu, soit 243 minutes. Le Serbe, qui avait gâché 3 balles de match, n'avait alors jamais gagné ni un jeu décisif, ni un match en trois sets face à Rafael Nadal. Depuis, il s'est bien rattrapé...