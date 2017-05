Novak Djokovic passe Feliciano Lopez au 3e tour

Cette fois, il n'y a pas eu l'angoisse de la défaite. Bousculé et pas loin du gros couac la veille face à Nicolas Almagro, Novak Djokovic a éliminé sans sourciller Feliciano Lopez pour son deuxième match à Madrid (6-4, 7-5). Sans être ultra dominateur, le Serbe a été solide sur les points importants empêchant son adversaire du jour de l'enquiquiner. Le voilà en quart de finale en Espagne où il affrontera Kei Nishikori, tombeur sans fioriture de David Ferrer (6-4, 6-3) plus tôt dans la journée. Une rencontre qui aura valeur de joli test pour l'actuel numéro 2 mondial.

24 points gagnants de chaque côté. 22 fautes directes pour l'Espagnol, 21 pour le Serbe. C'est peu dire que les débats entre les deux joueurs ont été équilibrés. Seulement, les points qui comptent, ceux qui font basculer une rencontre, Novak Djokovic les a remportés. D'abord en écartant sans souci l'unique balle de break de son adversaire. Ensuite en convertissant trois des cinq occasions qu'il a eues de prendre le service adversaire. Du travail bien fait et plutôt vite fait (1h30 de jeu) où il a seulement été inquiété en fin de deuxième set.

A 5-5, 15-30 sur son service, l'ancien patron du circuit s'est arraché sur un magnifique point pour recoller et empêcher son adversaire de le remettre sous pression. Sa rage au moment de célébrer cette contre-amortie gagnante en disait beaucoup sur sa détermination. Deux jeux plus tard, il pouvait savourer sa qualification en prenant une ultime fois le service de son adversaire. Il se frottera désormais à Kei Nishikori. En cas de qualification pour la demie, ce sera sa première apparition à ce stade de la compétition cette année dans un des tournois principaux (Grand Chelem et Masters 1000).