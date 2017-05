Pierre-Hugues Herbert domine Lucas Pouille et file au 2e tour (7-6, 6-7, 6-3)

Déception pour Lucas Pouille. Demi-finaliste à Monte-Carlo, lors du premier Masters 1000 de la saison européenne de terre battue, vainqueur de son premier titre sur la surface à Budapest il y deux semaines, le numéro 2 français a cette fois chuté dès le premier tour du Masters 1000 de Madrid. Battu en trois sets par Pierre-Hugues Herbert (7-6(5), 6-7(4), 6-3), mardi à en Espagne, Pouille n’a pas réussi à retrouver son rythme du mois d’avril.

Avec cette défaite logique, Pouille a fortement compromis son entrée dans le Top 12 mondial avant Roland-Garros, qui déterminera ses têtes de serie le lundi 22 mai prochain. Avec 625 points de retard sur Grigor Dimitrov, actuel 12e, et avec 376 points à défendre à Rome, où il avait atteint les demi-finales l'an dernier, la semaine prochaine, le 13e joueur mondial devrait probablement rester à quai.

Dominé dans l’ensemble par son compatriote, le Nordiste n’a jamais réussi à être le maître d’une rencontre au rythme haché. Privé de temps par la tactique de l’Alsacien, très fort derrière une première balle présente, Pouille a été constamment dans la réaction comme son sursaut en fin de deuxième manche. Un sursaut qui lui aura permis d’aller chercher le debreak à 4-3, puis le jeu décisif 7 points à 4. Mais le dernier set a remis les pendules à l’heure.

Avant de croiser Murray, PHH devra passer le test Coric

Cette deuxième opposition entre les deux Tricolores aurait dû être plus courte. Incapable de convertir ses deux balles de double break obtenues à 4-2 dans le deuxième acte, Herbert a payé très cher cette occasion ratée. Debreaké dans la foulé, puis en dedans, l’Alsacien s’est retrouvé embarqué dans un troisième set dangereux.

Il a finalement parfaitement maîtrisé ce dernier avec une première balle de retour (76% de premières) et une belle réussite derrière (100% de points gagnés) dans la droite lignée de sa première manche. Capable de plus varier son jeu que son rival, Herbert a été très bon tactiquement. Il devra confirmer ses bonnes dispositions au 2e tour cela face à Borna Coric, tombeur de Mischa Zverev plus tôt dans la journée (6-3, 7-6(5)). Une rencontre qui aura valeur de test avant d’éventuellement retrouver Andy Murray au tour suivant.