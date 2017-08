A Montréal, Nadal et Federer ont plus que jamais les clés

Rétro 2016

L'an dernier, déjà, le Masters 1000 canadien, placé fin juillet juste avant les Jeux Olympiques de Rio, avait dû déplorer plusieurs absences de marque. Roger Federer avait mis un terme à sa saison, Andy Murray était au repos après son sacre à Wimbledon et Rafael Nadal était blessé. Novak Djokovic, après son énorme coup d'arrêt londonien, s'était imposé en dominant en finale Kei Nishikori après avoir battu Gaël Monfils en demie. Le 30e Masters 1000 du Serbe qui, depuis, n'en a plus remporté un seul.

Novak Djokovic lors du Masters 1000 de Toronto 2016AFP

Le plateau

La campagne nord-américaine qui mènera jusqu'à l'US Open débute vraiment à Montréal cette semaine. Mais rarement Masters 1000 aura été à ce point décimé. Parmi les six premiers mondiaux, seuls Rafael Nadal et Roger Federer figurent à Montréal. Quel retournement de tendance par rapport à l'été précédent... Andy Murray (n°1), Stan Wawrinka (n°4), Novak Djokovic (n°5) et Marin Cilic (n°6) sont absents. Pour Wawrinka et Djokovic, la saison est même d'ores et déjà terminée. L'Espagnol et le Suisse, qui ont remporté la quasi-totalité des tournois majeurs en 2017, semblent donc avoir les clés de cette semaine canadienne.

Le tableau

Rafael Nadal tête de série numéro un, Roger Federer tête de série numéro deux. On se croirait revenu à une époque que l'on pensait révolue. Mais il va falloir s'y habituer. Le Majorquin débutera contre Borna Coric ou un qualifié en 16e de finale. Dans son tableau, la première tête de série est John Isner en huitièmes, mais l'Américain aura un premier tour difficile face à Juan Martin Del Potro. Sur la route des demi-finales, stade du tournoi qui lui garantirait de retrouver la première place mondiale, Nadal trouve également Milos Raonic ou David Goffin.

Dans le deuxième quart du tableau, Alexander Zverev, tête de série n°4 et vainqueur à Washington dimanche, fera office de favori. Richard Gasquet pourrait être sur sa route dès les 16es et un autre Français, Jo-Wilfried Tsonga, est son adversaire théorique en quarts. Mais avec Sam Querrey comme potentiel adversaire dès son premier match, le Manceau a du pain sur la planche. Nick Kyrgios est également dans le coin, comme possible obstacle sur le chemin de Zverev en huitièmes de finale.

Dans le bas du tableau, l'homme à battre sera évidemment Roger Federer. Le Suisse, sur le papier en tout cas, semble avoir bénéficié d'un tirage assez favorable. Jusqu'au dernier carré, ses principaux rivaux se nomment Jack Sock, Roberto Bautista Agut ou Kei Nishikori. Rien d'insurmontable. Si le Bâlois arrive aux portes de la finale, Dominic Thiem ou Grigor Dimitrov pourraient se frotter à lui.

Les huitièmes théoriques (dans l'ordre du tableau)

1. Rafael Nadal (Esp) – 14. John Isner (EU)

9. David Goffin (Bel) – 6. Milos Raonic (Can)

4. Alexander Zverev (All) – 16. Nick Kyrgios (Aus)

11. Pablo Carreno Busta (Esp) – 8. Jo-Wilfried Tsonga (Fra)

7. Grigor Dimitrov (Bul) – 10. Tomas Berdych (Rtc)

13. Lucas Pouille (Fra) – 3. Dominic Thiem (Aut)

5. Kei Nishikori (Jap) – 12. Roberto Bautista Agut (Esp)

2. Roger Federer (Sui) – 15. Jack Sock (EU)

Trois stats à avoir en tête

1. Depuis 2004, le "Big Four" a remporté la totalité des titres au Canada. A une exception près : en 2014, Jo-Wilfried Tsonga s'était imposé, en battant notamment Djokovic, Murray et Federer. Mais en dehors de ce gros coup d'éclat, le quatuor majeur du circuit n'a rien laissé passer au Québec ou dans l’Ontario, avec deux titres pour Federer (2004, 2006), trois pour Nadal (2005, 2008, 2013), quatre pour Djokovic (2007, 2011, 2012, 2016) et trois pour Murray (2009, 2010, 2015).

285. Le nombre de points qui séparent Andy Murray, numéro un mondial, de son dauphin Rafael Nadal avant le début du tournoi. L'Ecossais étant absent, le calcul est simple : il suffit à Nadal d'atteindre les demi-finales pour empocher 320 points et dépasser Murray. L'Espagnol n'a plus dominé le classement ATP depuis le mois de juin 2014.

2009. Il faut remonter huit années en arrière pour trouver trace d'une édition du Masters 1000 canadien avec Nadal et Federer postés aux deux extrémités du tableau. Les voir à nouveau affublés du statut de principales têtes de série du tableau est un petit évènement, dû à l'absence d'Andy Murray mais aussi à leur exceptionnelle saison 2017. En dehors de Toronto ou Montréal, c'est une première depuis Rome 2010.